1 Die Ursache für den Einsturz ist bislang unklar. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Das Dach eines Supermarkts in Ratzeburg ist teilweise eingestürzt. Mehrere Menschen sind verletzt. Am späteren Abend gibt es eine gute Nachricht.











Nach dem Einsturz eines Supermarktdaches in Ratzeburg mit zwölf Leichtverletzten ist unter den Trümmern keine weitere Person mehr gefunden worden. Das teilte die Polizeidirektion Ratzeburg am späten Abend mit. Zuvor war unklar gewesen, ob sich noch weitere Personen in dem Gebäude befinden.