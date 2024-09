Schleswig-Holstein: Betrunkener Autofahrer landet mit seinem Auto in der Ostsee

1 Ein betrunkener 68-Jähriger ist in Schleswig-Holstein mit seinem Auto in der Ostsee gelandet. (Symbolbild) Foto: imago/photo2000

Ein betrunkener 68-Jähriger landet am Freitagmorgen nach einer Party mit seinem Auto in der Ostsee. Der Mann hat Glück im Unglück.











Ein betrunkener 68-Jähriger ist in Schleswig-Holstein mit seinem Auto in der Ostsee gelandet. Die Autofahrt endete für den Mann am Freitagmorgen im Wasser bei Hohenfelde im Kreis Plön, wie die Polizei in Kiel am Freitag mitteilte. Der Mann blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 1,6 Promille. Der Fahrer war demnach auf dem Heimweg von einer privaten Feier.