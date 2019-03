1 Todesumstände und Todesursache sind noch unklar (Symbolbild). Foto: dpa

In der Nähe eines Schulzentrums in Schleswig-Holstein ist die Leiche eines Säuglings gefunden worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Glinde - In der Nähe eines Schulzentrums in Glinde in Schleswig-Holstein ist die Leiche eines Säuglings gefunden worden.

Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Lübeck hätten Ermittlungen zu den Todesumständen und zur Todesursache aufgenommen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.

Wegen des frühen Ermittlungsstandes könnten noch keine weiteren Angaben gemacht werden.