Schleichweg auf den Fildern: Arbeitet die Stadt an der Wiedereröffnung der Scharnhauser Straße?

Die Stadtverwaltung geht auf Bürger zu und prüft, ob die umstrittene Straßenschließung überhaupt Sinn macht. Das Ergebnis der Datenerhebung könnte die Sperrung infrage stellen.
Arbeitet die Stadtverwaltung daran, die umstrittene Teileinziehung der Scharnhauser Straße in Plieningen wieder rückgängig zu machen? Tatsache ist: Bereits im Februar hat es auch auf dem Hintergrund von heftigen Protesten der Sperrungsgegner zwischen Verwaltungsspitze, Fachverwaltung und Bürgern einen „Informationsaustausch“ gegeben, wobei aus der Bürgerschaft sowohl Fürsprecher als auch Gegner der Sperrung vertreten waren. Dabei sollen auch „Alternativen“ zur Straßenschließung thematisiert worden sein.