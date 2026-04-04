Schleichweg auf den Fildern: Arbeitet die Stadt an der Wiedereröffnung der Scharnhauser Straße?

Die Stadtverwaltung geht auf Bürger zu und prüft, ob die umstrittene Straßenschließung überhaupt Sinn macht. Das Ergebnis der Datenerhebung könnte die Sperrung infrage stellen.

Arbeitet die Stadtverwaltung daran, die umstrittene Teileinziehung der Scharnhauser Straße in Plieningen wieder rückgängig zu machen? Tatsache ist: Bereits im Februar hat es auch auf dem Hintergrund von heftigen Protesten der Sperrungsgegner zwischen Verwaltungsspitze, Fachverwaltung und Bürgern einen „Informationsaustausch“ gegeben, wobei aus der Bürgerschaft sowohl Fürsprecher als auch Gegner der Sperrung vertreten waren. Dabei sollen auch „Alternativen“ zur Straßenschließung thematisiert worden sein.

Wie die Stadtverwaltung jetzt mitteilt, will die zuständige Fachverwaltung in einem nächsten Schritt nun Verkehrserhebungen in Plieningen durchführen, mit denen überprüft werden soll, „ob die Wirkungen der vollzogenen Maßnahmen wie im Verkehrskonzept erwartet eingetroffen sind“. Mit anderen Worten: Die Stadt untersucht, ob die im Mai vergangenen Jahres umgesetzte Straßensperrung überhaupt Sinn macht.

Schließung steht im Zusammenhang mit Stuttgart 21

Zur Erinnerung: Die Teileinziehung der auch für den Durchgangsverkehr nach Ostfildern wichtigen Scharnhauser Straße zwischen Plieninger Ortsausgang und Abzweigung Kemnat war genauso wie der Rückbau eines Teils der Neuhauser Straße eine unmittelbare Folge der Eröffnung der neuen Südumfahrung von Plieningen. Die Umfahrung steht in Zusammenhang mit dem Bahnprojekt Stuttgart 21.

Die Schließung der Scharnhauser Straße für den Individualverkehr sollte garantieren, dass der Verkehr sich tatsächlich auf der Südumfahrung bündelt und die Ortsdurchfahrt von Plieningen entlastet wird. Seit 2020 liegt ein entsprechendes Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vor, wonach die Sperrung der Scharnhauser Straße bei Öffnung der Südumfahrung zwingend erfolgen muss. Aufgrund des Richterspruchs sind der Stadtverwaltung rechtlich die Hände gebunden.

Bei Plieningern herrscht großer Frust

Das Problem: Statt Freude über die prognostizierte Verkehrsentlastung herrscht bei vielen Plieningern großer Frust darüber, dass sich die Fahrwege insbesondere Richtung Ostfildern durch die Teilsperrung auch für die ortsansässigen Autofahrer deutlich verlängert haben. Dass die Akzeptanz der Sperrung der Scharnhauser Straße generell nicht allzu groß ist, belegen die Kontrollen der städtischen Verkehrsüberwachung.

Dabei seien, nach Auskunft der Stadt, seit der Straßenschließung 2094 Fahrzeuge überprüft und dabei 1748 Verstöße festgestellt worden. Die Polizei verwarnte bei Kontrollen rund 770 Fahrzeughalter. Von einer hohen Dunkelziffer sei auszugehen, heißt es. Die Flut an Bußgeldern hatte bei den Autofahrern für mächtig Wirbel gesorgt. Aktuell dürfen die einst vielbefahrene Verbindungsstraße außerorts lediglich landwirtschaftlicher Verkehr, der ÖPNV sowie Radfahrer nutzen.

Unsere Empfehlung für Sie Gesperrte Straße in Stuttgart Tausende Sünder auf Schleichweg geblitzt - Kontrollen gehen weiter Seit Mai ist die Scharnhauser Straße zwischen Plieningen und Ostfildern gesperrt. Jetzt haben die Behörden eine erste Auswertung der dortigen Verkehrskontrollen vorgelegt.

Kritiker der Straßensperrung argumentieren schon seit langem, dass die verkehrstechnischen Daten, auf deren Grundlage die Teileinziehung 2019 gutachterlich begründet worden war, veraltet seien und die aktuelle Verkehrssituation in Plieningen trotz Hochrechnungen nicht widerspiegelten. Die Freien Wähler hatten zudem darauf hingewiesen, dass auch das prognostizierte Verkehrsplus in der Bernhauser Straße um 85 Prozent sowie ein zu erwartender genereller Verkehrszuwachs auf anderen Straßen in Plieningen im Widerspruch zur Entlastungstheorie stünden.

Ergebnis der neuen Verkehrserhebung wird im Herbst erwartet

Die von der Stadt geplanten neuerlichen Verkehrserhebungen könnten, bei einem entsprechenden Ergebnis, das sich signifikant von den einst erstellten Verkehrsprognosen unterscheidet, also den Sinn und Zweck der Teileinziehung der Scharnhauser Straße infrage stellen – und damit am Ende Munition gegen das Urteil der Gerichte liefern.

Wie das Bezirksamt in Plieningen mitteilt, sei mit den neuen Verkehrsdaten im Herbst zu rechnen. Nicht nur Plieninger dürften das Ergebnis mit Spannung erwarten.