Die Kultreihe „SchleFaZ – Die schlechtesten Filme aller Zeiten“ bekommt eine weitere Staffel. Wie RTL Deutschland bekanntgegeben hat, laufen derzeit in Berlin bereits die Dreharbeiten für neue Folgen mit Oliver Kalkofe und Peter Rütten. Die Ausstrahlung ist für den Herbst bei NITRO sowie auf der Streamingplattform RTL+ geplant.