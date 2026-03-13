Das Kultformat „SchleFaZ – Die schlechtesten Filme aller Zeiten“ wird fortgesetzt. Wie RTL Deutschland mitteilt, entsteht derzeit eine neue Staffel mit Oliver Kalkofe und Peter Rütten, die im Herbst bei NITRO und auf RTL+ zu sehen sein soll.

Welche Filme sich das Moderationsduo diesmal vorgenommen hat, bleibt noch geheim. Laut Ankündigung soll die Auswahl erneut aus besonders skurrilen Produktionen bestehen – Filme, die zwar ambitioniert angelegt waren, aber durch schwache Inszenierung, übertriebene Effekte oder unfreiwillige Komik auffallen.

Oliver Kalkofe beschreibt den Reiz des Formats so: Viele Menschen würden zwar gute Filme erwarten, doch gerade misslungene Produktionen könnten besonders unterhaltsam sein. Bei „SchleFaZ“ würden solche Filme mit ironischem Blick betrachtet und gemeinsam mit dem Publikum gefeiert.

Auch Peter Rütten betont die Rolle der Community. Die Sendung lebe davon, dass Zuschauer die teilweise bizarren Filme gemeinsam mit dem Moderationsduo erleben und kommentieren.

RTL sieht das Format weiterhin als festen Bestandteil seines Programms. Oliver Schablitzki, Executive Vice President Multichannel bei RTL Deutschland, erklärte, dass „SchleFaZ“ seit Jahren zeige, wie sich selbst aus ungewöhnlichen Filmstoffen unterhaltsames Fernsehen machen lasse.

Welche Filme genau in der neuen Staffel zu sehen sein werden, soll zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden. Bis dahin müssen sich Fans der Reihe noch gedulden.