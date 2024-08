Mit dem zweiten Teil der kultigen "S.O.S. Barracuda"-Reihe aus dem Jahr 1999 hat RTL zur feierlichen Ankunft im neuen SchleFaZ-Heimathafen gleich mal ein echtes Schätzchen aus dem Archiv geholt. Die Handlung? Eine skrupellose Bande von Verbrechern kapert während eines Charity-Events einen Glücksspieldampfer vor der Küste von Travemünde und nimmt die gesamte Besatzung als Geiseln. Doch keine Sorge, einer kann sie retten: Barracuda-Kapitän Jan Fehrmann!

Was uns hier geboten wird, ist "Stirb Langsam" in seiner deutschen Variante, nach dem Motto "Hauptsache, es kracht!" Mit von der Partie: Heinz Hoenig als fieser Oberbösewicht, Verona Feldbusch und Maren Gilzer als dekorative Highlights, und niemand Geringeres als Herr Kaiser von der Hamburg Mannheimer (gespielt von Nick Wilder) als Ersatz für Bruce Willis. SchleFaZ in Bestform – trashiger geht's wirklich nicht!

Der SchleFaZ-Cocktail zu „S.O.S. Barracuda: Der Tod spielt Roulette“

Name: Barracu-Hier, Barracu-Da – Ideen sind zum Klauen da!

Zutaten:

4 cl weißer Rum

2 cl Peachlikör

2 cl Triple Sec

2 cl Curacao blue

12 cl Maracujasaft

Zubereitung:

Shaker mit Eiswürfeln und den Zutaten befüllen Kräftig shaken, auf Eiswürfeln ins Longdrinkglas abseihen

Als Dekoration können Algen (Kelb, Wakame o.a.) dienen.

Trinkspiel: Jedes Mal, wenn man „eine liebevolle Hommage an einen anderen Kino-Klassiker“ erkennt (also, wenn Ideen aus einem anderen Film geklaut wurden), wird ein Schluck vom Cocktail getrunken.

Trinkspruch: „SchleFaZ-Skipper, nicht lang schnacken… Auf die Backen, Kopp in Nacken!“

Was ist SchleFaZ?

"SchleFaZ" steht für "Die schlechtesten Filme aller Zeiten" und ist eine Fernsehsendung, die zunächst bei Tele 5 ausgestrahlt wurde und seit 2024 bei RTL Nitro läuft. Die Sendung wurde 2013 von den Moderatoren Oliver Kalkofe und Peter Rütten ins Leben gerufen. In jeder Episode präsentieren und kommentieren sie mit viel Ironie und Sarkasmus besonders schlechte Filme, die oftmals wegen ihrer schlechten Produktion, schwachen Handlung oder unfreiwillig komischen Elemente als "Trashfilme" bezeichnet werden.

Das Konzept der Sendung basiert darauf, solche schlechten Filme nicht nur zu zeigen, sondern sie auch durch witzige Kommentare, Einspieler und teilweise auch durch Mitmachaktionen für die Zuschauer zu einem unterhaltsamen Erlebnis zu machen. Die Moderatoren greifen die Schwächen der Filme auf, machen sich darüber lustig und liefern Hintergrundinformationen sowie Anekdoten.

"SchleFaZ" hat sich seit seiner Entstehung eine treue Fangemeinde erarbeitet und ist ein Beispiel dafür, wie man selbst aus misslungenen Filmproduktionen noch etwas Unterhaltsames und Kultiges machen kann.

Die SchleFaZ-Cocktails

Die Cocktails spielen bei "SchleFaZ" eine zentrale und kultige Rolle. Zu jeder Episode wird ein spezieller, oft absichtlich skurriler, teilweise ungenießbarer Cocktail vorgestellt, der thematisch zum gezeigten Film passt. Die Idee dahinter ist, dass die Zuschauer den Film mit dem gleichen Humor und der gleichen Ironie genießen sollen wie die Moderatoren – und das Mischen und Trinken dieser bizarren Cocktails trägt zum gemeinschaftlichen Erlebnis bei.

Die Cocktails sind oft so zusammengestellt, dass sie kuriose und teilweise abenteuerliche Zutaten enthalten, die nicht unbedingt gut zusammenpassen, was den Spaßfaktor erhöht. Die Cocktailrezepte sind ein fester Bestandteil der Sendung geworden und tragen zur Interaktivität bei, indem sie die Zuschauer dazu einladen, die Cocktails zu Hause nachzumixen und ihre Erfahrungen darüber in sozialen Medien zu teilen. Es verstärkt das Gefühl, gemeinsam mit den Moderatoren und anderen Fans ein "SchleFaZ"-Event zu erleben.

SchleFaZ bei RTL+ schauen

