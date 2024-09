Am 20.09. gibt es bei SchleFaZ wieder etwas ganz Besonderes: Mit "Der Einzelkämpfer" erleben Sie einen Agentenfilm der fragwürdigen Superlative. Eine tödliche Kältebombe, fiese Schurken und frostige Frisuren – da bleibt kein Auge trocken.

Ein Action-Spektakel der Güteklasse "Bums"! Kung-Fu-Ass Jim Kelly, bekannt für seinen einzigartigen Move 'Jedem-in-die-Klöten-hauen', wirft sich mit vollem Körpereinsatz in den Kampf, um den Verkauf einer brandgefährlichen Kältebombe zu verhindern. Doch keine Sorge, der Einzelkämpfer ist keineswegs allein: Unterstützt wird er von seiner fabelhaften Frisur, dem Bruce-Lee-Doppelgänger Myron Bruce Lee und niemand Geringerem als James-Bond-Legende George Lazenby persönlich!

Doch das ist noch nicht alles: Auch Harold Sakata, der als OddJob in "Goldfinger" für Furore sorgte, gibt sich die Ehre als fieser Oberbösewicht. Aber wie immer gilt: Was der Film verspricht, hält er nicht – SchleFaZ-typisch eben!

Der SchleFaZ-Cocktail zu „Der Einzelkämpfer“

Name: EINZELKÄMPFER SCHLUCK-SCHALLDÄMPFER!

Zutaten: Eine Dose Bier und Champagner oder Malt Liquor oder Malzbier mit Sekt.

Zubereitung: Bier einschenken und mit Champagner auffüllen.

Als Dekoration: Pornöse Glitzerdeko / 0,5 l Bierglas oder größer

Trinkspruch:

Wenn's gleich im Schädel schön dumpf brummt...

ist's unser Cocktail - so wenig lecker wie gesund!

Was ist SchleFaZ?

"SchleFaZ" steht für "Die schlechtesten Filme aller Zeiten" und ist eine Fernsehsendung, die zunächst bei Tele 5 ausgestrahlt wurde und seit 2024 bei RTL Nitro läuft. Die Sendung wurde 2013 von den Moderatoren Oliver Kalkofe und Peter Rütten ins Leben gerufen. In jeder Episode präsentieren und kommentieren sie mit viel Ironie und Sarkasmus besonders schlechte Filme, die oftmals wegen ihrer schlechten Produktion, schwachen Handlung oder unfreiwillig komischen Elemente als "Trashfilme" bezeichnet werden.

Übrigens: Peter Rütten ist seit Anfang 2024 auch die lustige Stimme aus dem Off bei TV Total.

Das Konzept der Sendung basiert darauf, solche schlechten Filme nicht nur zu zeigen, sondern sie auch durch witzige Kommentare, Einspieler und teilweise auch durch Mitmachaktionen für die Zuschauer zu einem unterhaltsamen Erlebnis zu machen. Die Moderatoren greifen die Schwächen der Filme auf, machen sich darüber lustig und liefern Hintergrundinformationen sowie Anekdoten.

"SchleFaZ" hat sich seit seiner Entstehung eine treue Fangemeinde erarbeitet und ist ein Beispiel dafür, wie man selbst aus misslungenen Filmproduktionen noch etwas Unterhaltsames und Kultiges machen kann. Mittlerweile gibt es auch allerlei Produkte und Merchandise rund um die Sendung. So kann man beispielsweise das Buch "Die 100 schlechtesten Filme aller Zeiten" (ANZEIGE), passend zur Sendung und geschrieben von den beiden Moderatoren, kaufen.

Die SchleFaZ-Cocktails

Die Cocktails spielen bei "SchleFaZ" eine zentrale und kultige Rolle. Zu jeder Episode wird ein spezieller, oft absichtlich skurriler, teilweise ungenießbarer Cocktail vorgestellt, der thematisch zum gezeigten Film passt. Die Idee dahinter ist, dass die Zuschauer den Film mit dem gleichen Humor und der gleichen Ironie genießen sollen wie die Moderatoren – und das Mischen und Trinken dieser bizarren Cocktails trägt zum gemeinschaftlichen Erlebnis bei.

Die Cocktails sind oft so zusammengestellt, dass sie kuriose und teilweise abenteuerliche Zutaten enthalten, die nicht unbedingt gut zusammenpassen, was den Spaßfaktor erhöht. Die Cocktailrezepte sind ein fester Bestandteil der Sendung geworden und tragen zur Interaktivität bei, indem sie die Zuschauer dazu einladen, die Cocktails zu Hause nachzumixen und ihre Erfahrungen darüber in sozialen Medien zu teilen. Es verstärkt das Gefühl, gemeinsam mit den Moderatoren und anderen Fans ein "SchleFaZ"-Event zu erleben.

SchleFaZ bei RTL+ schauen

Ab sofort können Fans von SchleFaZ (Die schlechtesten Filme aller Zeiten) die kultige Trashfilm-Show bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung exklusiv auf RTL+ anschauen. Damit haben Zuschauer die Möglichkeit, die bissigen Kommentare von Oliver Kalkofe und Peter Rütten sowie die abenteuerlichen Cocktailrezepte schon vorab zu erleben und sich auf das Trash-Event vorzubereiten.

