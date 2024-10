1 Peter Rütten (l.) und Oliver Kalkofe Foto: RTL / Philipp Rathmer

Ein filmischer Albtraum, der Kung-Fu-Monster und einen Hauch von Frankenstein zu einem irrwitzigen Spektakel kombiniert. Logik bleibt auf der Strecke, dafür gibt es absurde Action und wackelige Gummi-Monster.











„Frankensteins Kung Fu Monster“ – klingt wild? Ist es auch! Denn wenn „Frankenstein“ und „Kung Fu“ in einem Filmtitel auftauchen, kann eigentlich nur eines passieren: völliger Irrsinn. Und genau das bietet dieser cineastische Rohrkrepierer. Statt echter Horrorlegenden erwarten den Zuschauer hier Gummi-Monster, die so überzeugend sind wie der letzte Karneval in Kleinkleckersdorf, und Martial-Arts-Szenen, bei denen selbst die Kamera nicht weiß, wo sie hinfilmen soll.