1 Peter Rütten (l.) und Oliver Kalkofe Foto: RTL

Am 06.09. erwartet Sie bei SchleFaZ ein besonderes Highlight: Erleben Sie einen kultigen Slasher-Film aus den 80er-Jahren, der mit seiner einzigartigen Mischung aus Aerobic und Horror für beste Unterhaltung sorgt.











Achtung, Lebensgefahr: „This Workout’ll Kill You!“ – so lautet jedenfalls die Warnung zu diesem Slasher-Fest, das die Zuschauer direkt in die knallbunte Welt der 80er-Jahre-Aerobic-Kultur katapultiert. Zwar bleibt man beim Zuschauen körperlich unversehrt, aber „Aerobicide“ metzelt gnadenlos wertvolle Lebenszeit dahin und zerstückelt nebenbei jedes noch so geringe Gefühl für Logik.