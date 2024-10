Die Zukunft wird trashig! "Future Zone" vereint schießwütige Action, Zeitreise-Chaos und David Carradine in Hochform – zumindest was den Alkoholpegel betrifft. Ein Sci-Fi-Spektakel, das in keiner Kategorie punktet, außer im SchleFaZ-Kosmos.

Bereit für die Zeitreise in eine Zukunft, die niemand wollte? In "Future Zone" gibt sich B-Movie-Legende David Carradine als grummeliger Kopfgeldjäger John Tucker die Ehre – und das mit einer Begeisterung, die möglicherweise mehr von Cocktails als vom Drehbuch inspiriert wurde. Die Story? Futuristisch absurd: Tucker bekommt Unterstützung von seinem muskelbepackten Sohn... aus der Zukunft! Gemeinsam kämpfen sie gegen Drogenbosse, schlechte Dialoge, wackelige Spezialeffekte und die Tücken eines Sci-Fi-Zeitreise-Plots.

Regisseur David A. Prior wollte offensichtlich den nächsten „Terminator“ drehen – und hat stattdessen eine Fortsetzung zu „Future Force“ geschaffen, die jede Erwartung an schlechten Geschmack erfüllt. Kurz gesagt: SchleFaZ in Bestform! Fans können sich auf trashige Zeitreise-Action freuen, die so schlecht ist, dass sie fast schon wieder genial wird.

Der SchleFaZ-Cocktail zu „Future Zone“

Name: John Tucker-Anti-Brainfucker

Zutaten:

4cl Pisco*

3cl Tabu Absinth Dry (ohne Anis)*

3cl Himbeersirup

3cl Zitronensaft

10cl Tonic

*ANZEIGE

Zubereitung:

Shaker mit Eiswürfeln und den Zutaten (außer Tonic) befüllen. Kräftig shaken, auf Eiswürfeln ins Longdrinkglas abseihen und mit Tonic auffüllen.

Als Dekoration können Knicklichter verwendet werden.

Trinkspruch: Ihr sucht die Zeitmaschine in die SchleFaZ-Galaxie? Unser Cocktail ist die Abfahrt und macht schnellstens voll wie nie!

Was ist SchleFaZ?

"SchleFaZ" steht für "Die schlechtesten Filme aller Zeiten" und ist eine Fernsehsendung, die zunächst bei Tele 5 ausgestrahlt wurde und seit 2024 bei RTL Nitro läuft. Die Sendung wurde 2013 von den Moderatoren Oliver Kalkofe und Peter Rütten ins Leben gerufen. In jeder Episode präsentieren und kommentieren sie mit viel Ironie und Sarkasmus besonders schlechte Filme, die oftmals wegen ihrer schlechten Produktion, schwachen Handlung oder unfreiwillig komischen Elemente als "Trashfilme" bezeichnet werden.

Übrigens: Peter Rütten ist seit Anfang 2024 auch die lustige Stimme aus dem Off bei TV Total.

Das Konzept der Sendung basiert darauf, solche schlechten Filme nicht nur zu zeigen, sondern sie auch durch witzige Kommentare, Einspieler und teilweise auch durch Mitmachaktionen für die Zuschauer zu einem unterhaltsamen Erlebnis zu machen. Die Moderatoren greifen die Schwächen der Filme auf, machen sich darüber lustig und liefern Hintergrundinformationen sowie Anekdoten.

"SchleFaZ" hat sich seit seiner Entstehung eine treue Fangemeinde erarbeitet und ist ein Beispiel dafür, wie man selbst aus misslungenen Filmproduktionen noch etwas Unterhaltsames und Kultiges machen kann. Mittlerweile gibt es auch allerlei Produkte und Merchandise rund um die Sendung. So kann man beispielsweise das Buch "Die 100 schlechtesten Filme aller Zeiten" (ANZEIGE), passend zur Sendung und geschrieben von den beiden Moderatoren, kaufen.

Hier können Sie "SchleFaZ" schauen:

ANZEIGE

Die SchleFaZ-Cocktails

Die Cocktails spielen bei "SchleFaZ" eine zentrale und kultige Rolle. Zu jeder Episode wird ein spezieller, oft absichtlich skurriler, teilweise ungenießbarer Cocktail vorgestellt, der thematisch zum gezeigten Film passt. Die Idee dahinter ist, dass die Zuschauer den Film mit dem gleichen Humor und der gleichen Ironie genießen sollen wie die Moderatoren – und das Mischen und Trinken dieser bizarren Cocktails trägt zum gemeinschaftlichen Erlebnis bei.

Die Cocktails sind oft so zusammengestellt, dass sie kuriose und teilweise abenteuerliche Zutaten enthalten, die nicht unbedingt gut zusammenpassen, was den Spaßfaktor erhöht. Die Cocktailrezepte sind ein fester Bestandteil der Sendung geworden und tragen zur Interaktivität bei, indem sie die Zuschauer dazu einladen, die Cocktails zu Hause nachzumixen und ihre Erfahrungen darüber in sozialen Medien zu teilen. Es verstärkt das Gefühl, gemeinsam mit den Moderatoren und anderen Fans ein "SchleFaZ"-Event zu erleben.

SchleFaZ bei RTL+ schauen

Ab sofort können Fans von SchleFaZ (Die schlechtesten Filme aller Zeiten) die kultige Trashfilm-Show bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung exklusiv auf RTL+ anschauen. Damit haben Zuschauer die Möglichkeit, die bissigen Kommentare von Oliver Kalkofe und Peter Rütten sowie die abenteuerlichen Cocktailrezepte schon vorab zu erleben und sich auf das Trash-Event vorzubereiten.

Die Formulierungen des Textes wurden mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) überarbeitet und anschließend von einer Redakteurin/einem Redakteur überprüft.