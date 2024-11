1 Peter Rütten (l.) und Oliver Kalkofe Foto: RTL / Philipp Rathmer

Zum Staffelfinale von SchleFaZ erwartet die Fans ein echter Nostalgie-Knaller: Edgar Wallace: „Der Gorilla von Soho“! Ein kurioser Grusel-Krimi voller rätselhafter Puppen, mysteriöser Botschaften und einem Inspector, der die Gorillabande aufspüren will.











Zum großen SchleFaZ-Finale haben Oliver Kalkofe und Peter Rütten einen ganz besonderen Klassiker ausgegraben: „Der Gorilla von Soho“! Hier erwarten uns alle „Highlights“, die man sich nur von einem Edgar-Wallace-Film wünschen kann – in schlechter! Als Inspektor darf Derrick-Azubi Horst Tappert durch London irren, während Uschi Glas als leicht Millionenerbin in Not zwischen Glamour und Gänsehaut balanciert. Und natürlich ist auch das obligatorische, unglaublich unheimliche Gorilla-Kostüm dabei – denn was passt besser zu einem Krimi als ein mörderischer Affe mit mysteriösen Botschaften auf Stoffpuppen?