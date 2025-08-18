Schlecker-Fall in Böblingen: „Die Täter standen vor ihrem Bett, während sie schliefen“

Im Böblinger Kriminalmuseum werden die Spuren berüchtigter Verbrechen lebendig – darunter auch die der spektakulären Schlecker-Entführung von 1987.
Es ist der 23. Dezember 1987. In Ehningen an der Donau bereiten sich die Menschen auf Weihnachten vor. An diesem Abend dringen drei bewaffnete Männer in die Villa des damaligen Drogerie-Unternehmers Anton Schlecker ein. Sie fesseln die Eltern und entführen die beiden Kinder Meike und Lars, zu diesem Zeitpunkt 14 und 16 Jahre alt. Damit beginnt einer der spektakulärsten Kriminalfälle der Bundesrepublik.