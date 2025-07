1 Im Museum der Illusionen gibt es verblüffende optische Täuschungen zu bestaunen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Endlich Sommerferien in Baden-Württemberg, aber der Wetterbericht verheißt nichts Gutes – wir haben Tipps für Ausflüge in Stuttgart und Umgebung, die auch bei miesem Wetter gehen.











Link kopiert



Auch in den Sommerferien besteht keine Sonnen-Garantie. Wer nicht das Glück hat, jetzt an der Côte d’Azur oder der Adria am Strand zu liegen, fragt sich: Was machen wir nur bei diesem schlechten Wetter? Wir haben Tipps zusammengestellt – Trockenbleiben garantiert.