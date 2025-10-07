Schlechtester Kinostart seiner Karriere: Dwayne Johnson spricht über schwachen Start von The Smashing Machine

Dwayne Johnsons neuer Film "The Smashing Machine" hat einen schlechten Start hingelegt. Das Drama spielte in den USA am Eröffnungswochenende nur sechs Millionen Dollar ein. Der Schauspieler reagiert auf Instagram.

Dwayne "The Rock" Johnson (53) reagiert auf das schwache Einspielergebnis seines neuen Films "The Smashing Machine". Am Startwochenende spielte das Drama in den USA laut Berichten lediglich rund sechs Millionen Dollar ein und bescherte dem Schauspieler den damit bisher schwächsten Kinostart seiner Karriere. Damit blieb der Film auch hinter den Erwartungen zurück. Rund 50 Millionen Dollar soll die Produktion demnach gekostet haben.

In einem Post auf Instagram bedankt sich Johnson bei den Fans, die seinen neuen Streifen im Kino angeschaut haben. "In unserer Welt des Geschichtenerzählens kann man die Einspielergebnisse nicht beeinflussen. Aber mir ist klar geworden, dass man seine schauspielerische Leistung kontrollieren kann", wie auch die Bereitschaft dazu, komplett zu verschwinden und sich vollständig in eine andere Person zu verwandeln, schreibt der Schauspieler. Diese Gelegenheit wolle er stets nutzen.

"Hat mein Leben verändert"

Darüber hinaus bedankt sich Johnson bei Regisseur Benny Safdie (39). Es sei ihm eine Ehre gewesen, für jenen "in diese Rolle zu schlüpfen. Danke, dass du an mich geglaubt hast, Bruder." Den Film betrachtet "The Rock" offenbar als eine Art Wendepunkt in seiner Karriere. "Die Wahrheit ist, dass dieser Film mein Leben verändert hat", schreibt er. Johnson schließt den Post "mit tiefer Dankbarkeit, Respekt und tiefgreifendem Einfühlungsvermögen".

Er bleibt den großen Filmen treu

Dwayne Johnson äußerte in den vergangenen Monaten den Wunsch nach ernsten Rollen, die ihn herausfordern. Er kehrt jedoch den Blockbustern, die ihn zum Filmstar gemacht haben, nicht den Rücken. Eine Live-Action-Verfilmung von "Vaiana" soll im Juli 2026 in den Kinos anlaufen. Gegenüber dem Branchenblatt "Variety" verriet Johnson, dass er neben Kevin Hart (46) in "Jumanji 3" zu sehen sein wird. Die Dreharbeiten beginnen demnach im November.