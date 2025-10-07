Schlechtester Kinostart seiner Karriere: Dwayne Johnson spricht über schwachen Start von The Smashing Machine

Dwayne Johnsons neuer Film "The Smashing Machine" hat einen schlechten Start hingelegt. Das Drama spielte in den USA am Eröffnungswochenende nur sechs Millionen Dollar ein. Der Schauspieler reagiert auf Instagram.
Dwayne "The Rock" Johnson (53) reagiert auf das schwache Einspielergebnis seines neuen Films "The Smashing Machine". Am Startwochenende spielte das Drama in den USA laut Berichten lediglich rund sechs Millionen Dollar ein und bescherte dem Schauspieler den damit bisher schwächsten Kinostart seiner Karriere. Damit blieb der Film auch hinter den Erwartungen zurück. Rund 50 Millionen Dollar soll die Produktion demnach gekostet haben.