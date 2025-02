Schlechtes Image der Thuja-Hecken: Gartenexperte Volker Kugel: „Vielfalt zählt auch bei Pflanzen“

Radfahrer in der Marbacher Fußgängerzone Missachtung von Schrittgeschwindigkeit - „Es ist ernüchternd“

Probeweise dürfen Radfahrer in Marbach durch die Markstraße rollen. Die meisten pfeifen dabei offenbar auf die Spielregeln. In Ludwigsburg scheinen die Pedaleure in den Fußgängerzonen rücksichtsvoller unterwegs zu sein. Das hat aber seine Gründe.