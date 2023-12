Schlechte Zeiten für Traditionsgeschäfte in Stuttgart: Blumen Fischer schließt nach 165 Jahren im Königsbau

Schlechte Zeiten für Traditionsgeschäfte in Stuttgart

1 Blumen Fischer schließt Ende Januar 2024 im Königsbau. Foto: Fischer

Der Stuttgarter Einzelhandel befindet sich in einem schmerzhaften Umbruch. Immer mehr Traditionsgeschäfte kündigen an, dass sie in der City schließen müssen. Jüngstes Beispiel: Nach 165 Jahren gibt Blumen Fischer Ende Januar 2024 im Königsbau auf.











Der württembergische König Wilhelm I. höchstpersönlich war’s, der im Jahr 1859 entschied, in den gerade fertig gebauten Königsbau müsse ein Blumenladen einziehen. Seine Schlossgemächer in der Nachbarschaft sollten ausreichend und fortwährend mit frischer Blütenpracht versorgt werden. Wilhelms Wahl fiel auf Julius Fischer, der an der Seestraße eine Kunst- und Handelsgärtnerei betrieb. Ihn erklärte er zum königlichen Hoflieferanten.