Schlechte Stimmung an Tankstellen: „Fahre lieber mit dem Roller“ – hohe Spritpreise sorgen für Ärger in Stuttgart

Infolge des Krieges im Iran schießen die Spritpreise in die Höhe. Das merken auch die Menschen an den Tankstellen in Stuttgart. Ein Stimmungsbild vor Ort.
Die Übermüdung ist nicht das größte Problem von Josef Kovac, während er am Freitagvormittag seinen schwarzen VW Polo mit Benzin befüllt. Der 53-Jährige ist zwar bereits seit dem frühen Morgen wach, um einem Freund bei dessen Umzug zu helfen. Doch bei seinem Halt an der Aral-Tankstelle in Stuttgart-Möhringen beschäftigt ihn vor allem etwas anderes: „Die Spritpreise sind übertrieben“, sagt er.