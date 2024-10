Schlechte Nachrichten aus Berlin: Kein Geld mehr vom Bund für Stuttgarts „Partnerschaft für Demokratie“

Es ist gerade zwei Wochen her, dass Stuttgart Schauplatz einer Langen Nacht der Demokratie war. Beteiligt daran: auch die „Partnerschaft für Demokratie Stuttgart“. Das Netzwerk wurde 2017 durch die Landeshauptstadt und den Stadtjugendring ins Leben gerufen. Es umfasst zahlreiche Vereine, Verbände und Einrichtungen – vom Sportkreis Stuttgart über das Deutsch-Türkische Forum bis zum Rat der Religionen und der Bürgerstiftung. Sein Ziel ist, „eine langfristige, lokale Partnerschaft zu knüpfen, die als solidarische Gemeinschaft ein sichtbares Zeichen gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und für eine starke Demokratie setzt“.

„Wir sind alle geschockt“

Diese Langfristigkeit ist plötzlich infrage gestellt, denn es gibt dafür kein Geld mehr vom Bund. Vor wenigen Tagen erhielt der Stadtjugendring die Nachricht aus Berlin, dass die „Partnerschaft für Demokratie Stuttgart“ aus dem 2015 gestarteten Bundesprogramm „Demokratie leben“ über 2024 hinaus nicht gefördert wird. Stuttgart ging bei der dritten Förderperiode, über die soeben entschieden wurde, und die für acht Jahre gilt, leer aus.

Dabei hatte man offenbar nach allen Regeln der Antragskunst den Finger gehoben. Eine Formsache, dachte man, zumal die hiesige Partnerschaft für Demokratie auf großen Zuspruch traf und viele Projekte vorweisen kann. Umso größer jetzt die Enttäuschung. „Wir sind alle geschockt“, ließ Heidi Schmitt-Nerz verlauten. Sie ist Vorsitzende des Stadtjugendrings, wo die Fach- und Koordinierungsstelle für das Projekt angesiedelt ist. Das ist auch bei Geschäftsführer Alexander Schell zu spüren: „Acht Jahre lang wurden in Stuttgart Strukturen und Netzwerke aufgebaut, zahlreiche Veranstaltungen durchgeführt und viele Projekte von Vereinen, Organisationen und Initiativen gefördert. Das alles klopft man nun in die Tonne.“

Der Wegfall der staatlichen Förderung von jährlich 125 000 Euro bei einem Eigenanteil der Stadt von 15 000 Euro hat nach Auskunft des Stadtjugendrings „massive Auswirkungen“. Im Schnitt seien in den vergangenen Jahren jährlich 26 Projekte gefördert worden. Dazu zählten die Aktionswochen gegen Rassismus mit rund 90 Veranstaltungen und 60 Kooperationspartnern. „Das alles steht nun vor dem Aus“, sagt Schell. Bei den Kooperationspartnern herrsche „Fassungslosigkeit“. Über die Gründe für die Absage herrscht Rätselraten. „An der Qualität der geleisteten Arbeit kann es nicht liegen“, meint Schmitt-Nerz: „Die Partnerschaft für Demokratie Stuttgart galt immer als Vorzeigeprojekt.“

Erklärt sich die Absage damit, dass verstärkt ostdeutsche Kommunen Anträge für die neue Förderperiode stellten, weil Demokratieprojekte sich nach den Wahlerfolgen von AfD und BSW dort unter Druck geraten? Beim Stadtjugendring hält man das für möglich. Das Bundesfamilienministerium erklärt dazu lediglich: „Wir setzen neue Schwerpunkte mit einer Neuausrichtung vermehrt auf innovative Projekte – insbesondere in strukturschwachen Regionen oder zum Thema Hass im Netz sowie Verschwörungsdenken.“ Zugleich erklärt das Ministerium jedoch auch: „Bewährte Themen werden weiter gefördert: etwa zur Prävention von Rechtsextremismus und islamistischem Extremismus.“

Das Bundesfamilienministerium bedauert: Der Bedarf übersteigt die Möglichkeiten des Programms

Warum Stuttgart bei der Bewertung rausfiel, bleibt offen: „Alle eingegangenen Projektideen wurden sorgfältig unter Beteiligung externer Expertinnen und Experten nach einem standardisierten Verfahren zweifach begutachtet“, erklärt ein Ministeriumssprecher. Er verwies auf die große Zahl an knapp 2000 Projekten, die eingereicht worden seien – deutlich mehr als bei der vorherigen Runde: „Dieses große Interesse zeigt, dass das Programm ein unverzichtbarer Baustein für das demokratische Engagement in unserem Land ist.“ Der Bedarf übersteige jedoch die Möglichkeiten des Programms, es könnten daher nicht alle Projektideen gefördert werden: „Das bedauern wir sehr.“ Der Sprecher betonte, man sei froh, „dass es trotz schwieriger Haushaltslage gelungen sei, das Fördervolumen von derzeit 182 Millionen Euro zu halten“. In der zu Ende gehenden Förderperiode wurden laut Ministerium 700 Projekte gefördert.

„Es ist einfach zu wenig Geld im Topf“

Der Sprecher zeigte sich trotz der begrenzten Fördermöglichkeiten zuversichtlich, dass das „weltweit einzigartige“ Programm „deutschlandweit die Demokratiearbeit stärken wird – auch im Raum Stuttgart“. Er verwies dazu auf das Landes-Demokratiezentrum und die Möglichkeit, Fördermittel für einzelne Vorhaben zu beantragen. Gleichzeitig versicherte er: „Allen, die sich für Demokratie einsetzen, gilt unser größter Respekt.“

Für Alexander Schell vom Stadtjugendring ist das ein schwacher Trost. „Es ist einfach zu wenig Geld im Topf“, beklagt er. In Zeiten, in denen einem die Verletzlichkeit der Demokratie täglich vor Augen geführt werde, sei es nicht verwunderlich, dass es ein großes Interesse an Demokratieförderung gebe: „Einen Fördertopf dann mit unzureichenden Mitteln auszustatten ist sicherlich nicht die beste Option, um den Problemlagen zu begegnen.“ Seine Hoffnung ist, dass der Gemeinderat aktiv wird, um zumindest die notwendigen Mittel für ein „Überbrückungsjahr“ zu bewilligen, um sich in dieser Zeit neu orientieren und Demokratieprojekte weiterentwickeln zu können.

Die Hoffnung ist nicht unberechtigt. SPD, Grüne und Linke/SÖS formulierten einen fraktionsübergreifenden Antrag, in dem die Stadt dazu aufgefordert wird.