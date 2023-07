1 Ein Filterspalier am Neckartor – so sieht es bald auch in Ludwigsburg aus. Foto: Lichtgut

Ludwigsburg kämpft gegen drohende Fahrverbote und installiert vor dem Schloss und dem Blüba große Luftreiniger. Das Vorhaben ist umstritten – auch wegen der Herkunft der Geräte.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Vergangene Woche bekam die Stadt Heilbronn Post vom Regierungspräsidium: Alle Maßnahmen in Sachen Luftreinhaltung hätten gegriffen, hieß es darin. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) ziehe ihre Klage zurück, der Stadt drohe kein Fahrverbot mehr. Ludwigsburg kann davon nur träumen. Die Luftschadstoffe sind stellenweise noch deutlich über der zulässigen Marke. Auch deshalb sollen an der Schlossstraße Filter installiert werden. Nun wurde bekannt, dass diese Säulen nicht wie angenommen in Ludwigsburg, sondern in China produziert werden. Ein herber Schlag für die Stadt, die sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat.