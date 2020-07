1 Nach einem eskalierten Streit um eine schlechte Online-Bewertung ermittelt die Polizei (Symbolbild). Foto: StZN/Weingand

Ein 23-Jähriger aus Fellbach bewertet auf Instagram einige Shisha-Bars, eine davon negativ. Das passt offenbar einigen Männern nicht, der Verfasser bekommt ungebetenen Besuch – und es kommt zum handfesten Streit.

Fellbach - Weil er im Internet eine Shisha-Bar schlecht bewertet haben soll, hat am Sonntagabend in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) ein 23 Jahre alter Mann Besuch von einem Schlägertrupp bekommen. Laut einem Polizeisprecher hatte der Mann in einem Posting auf Instagram mehrere Shisha-Bars miteinander verglichen. Die Namen einiger Bars seien „mit einem positiven Winnie Pooh“ gekennzeichnet gewesen – mit Ausnahme einer einzigen. Einigen Männern gefiel die Negativbewertung mit dem unzufriedenen Bären offenbar nicht.

Der Streit um die schlechte Bewertung einer Shisha-Bar eskaliert

Sie sollen den 23-Jährigen daraufhin zu Hause aufgesucht und aus dem Haus gebeten haben. Draußen kam es zu einer Auseinandersetzung. Die Polizei geht davon aus, dass die Besucher den Mann drängen wollten, den Post zu löschen. Offenbar weigerte er sich und wurde von mindestens zwei Männern geschlagen und getreten. Der 23-Jährige wurde verletzt, über die Schwere der Blessuren macht die Polizei keine Angaben. Nun laufen die Ermittlungen zum Hintergrund der Tat. Das Posting ist inzwischen gelöscht.