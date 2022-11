1 Die Python rollte sich mit dem Jungen in den Pool. (Symbolbild) Foto: PantherMedia/George Mdivanian

In Australien spielt ein Fünfjähriger am Rande eines Swimmingpools mit seinem Bruder, als er plötzlich von einer Würgeschlange gepackt wird. Das Tier zieht den Jungen ins Wasser.















In Australien hat ein kleiner Junge den Angriff einer drei Meter langen Python dank der schnellen Reaktion seines Opas überlebt. Die Schlange schnappte Berichten zufolge nach dem Fünfjährigen und zog ihn in den Swimmingpool im heimischen Garten .

Das riesige Tier habe „aus heiterem Himmel“ zugeschlagen, als der kleine Beau zusammen mit seinem Bruder am Rand des Schwimmbeckens spielte, zitierte der Sender „9News“ am Freitag den Vater. Die Python habe den Knöchel des Jungen geschnappt „und dann rollten sie beide in den Pool“. Der Vorfall ereignete sich in Byron Bay an der Ostküste.

Opa springt hinterher

Der Vater erklärte, er habe plötzlich einen großen Schatten aus einem Busch kommen sehen, und dann sei alles ganz schnell gegangen: In Windeseile habe sich das Tier um das Bein des Jungen gewickelt. Beaus 76-jähriger Opa sprang prompt hinterher und holte den Jungen aus dem Becken, bevor es dem Vater gelang, seinen Sohn aus dem Griff der Würgeschlange zu befreien.

Der Kleine erlitt den Angaben zufolge eine leichtere Bisswunde am Knöchel, war aber ansonsten wohlauf. „Ich glaube, die Python hat auf ein Opfer gewartet, einen Vogel oder so, und hat sich dann für Beau entschieden“, sagte der Vater. Die Familie entließ die Python im Busch wieder in die Freiheit - aber die wollte gar nicht weg. „Das ungezogene Ding ist noch einmal zum Tatort zurückgekehrt“, erzählte der Vater. Australien ist bekannt für seine einzigartige, aber auch gefährliche Tierwelt.