1 Dieses Schlagloch wurde der Polizei am vergangenen Samstag von mehrere Verkehrsteilnehmern gemeldet. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Mehrere Verkehrsteilnehmer haben der Polizei am Samstag ein großes Schlagloch an einem neuralgischen Punkt in Stuttgart gemeldet. Was die Stadt kurzfristig und langfristig gegen solche Schäden tut, lesen Sie hier.

Stuttgart - Dass der Verkehr in Stuttgart Jahr für Jahr zunimmt, ist kein Geheimnis. Ebenso wenig, dass dadurch Straßen stärker beansprucht werden und damit die Schäden am Asphalt zunehmen. Doch wie reagiert die Stadt auf solche Schlaglöcher, die vor allem für Fahrrad- sowie Motorradfahrer ein nicht zu unterschätzendes Risiko darstellen?

Ein konkreter Fall ereignete sich am Wochenende in der Heilbronner Straße stadtauswärts auf Höhe der BW Bank. Am Samstagabend hatten mehrere Verkehrsteilnehmer der Polizei ein großes Schlagloch in diesem Bereich gemeldet. Eine Streifenbesatzung rückte an und machte die betroffene Spur dicht. Zeitgleich verständigte die Polizei den Notfalldienst des Tiefbauamts, der noch am gleichen Abend das Schlagloch mittels Kaltasphalt füllte und damit die Gefahr für die Verkehrsteilnehmer bannte.

Wie solche Schlaglöcher beziehungsweise Gehwegschäden normalerweise entdeckt werden, verrät Jürgen Mutz, Leiter des Tiefbauamts. „Wir haben zwölf Mitarbeiter, die ständig in der Stadt unterwegs sind, um nach Schäden im Asphalt zu schauen“, erklärt Jürgen Mutz. Das Tiefbauamt sei allerdings auch auf Hilfe von der Polizei – wie im vorliegenden Fall – oder aus der Bevölkerung angewiesen. „Bürgerinnen und Bürger können übrigens über die App der Stadt Stuttgart Schlaglöcher sowie Gehwegschäden melden“, empfiehlt Mutz. Dabei sei es eine große Hilfe, wenn die Melder außerdem den Standort des Schadens übermitteln würden.

18 Millionen fürs Tiefbauamt in 2020

Je nachdem wie groß der Schaden ist, rückt entweder der kleine Bereitschaftsdienst, wie im Falle des Schlaglochs in der Heilbronner Straße, oder der große Bereitschaftsdienst, wie beispielsweise bei massiven Brückenschäden, aus.

Hat der kleine Bereitschaftsdienst dann das Schlagloch geflickt, wird einige Tage später überprüft, ob weitere Maßnahmen erforderlich seien. Bei dem Schaden in der Heilbronner Straße habe es gereicht, das Loch mit Kaltasphalt zu füllen. „Da dieser Bereich allerdings ein neuralgischer Punkt im Stuttgarter Straßennetz ist, hatten wir dessen Sanierung sowieso für den Sommer geplant“, gibt Jürgen Mutz zu verstehen, „denn nur flicken geht auf die Dauer natürlich nicht gut“.

Und auch die zu sanierenden Straßenabschnitte müssten gut eingeplant werden, denn „wir können den Verkehrsteilnehmern nicht mehrere Baustellen auf einmal zumuten“, sagt Mutz.

Natürlich geht es auch bei der Sanierung der Straßen in der Schwabenmetropole ums liebe Geld. „Da können wir uns freuen, dass wir für 2020 18 Millionen Euro für die Instandhaltung des Straßen- und Wegenetzes bewilligt bekommen haben“, freut sich Mutz. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren es 14 Millionen, 2013 lediglich acht Millionen.