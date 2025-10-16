Sänger Roland Kaiser hat wieder ein neues Projekt: Nun ist er auch noch Kino-Star. Bei der Premiere ist seine Familie an seiner Seite - und verrät, dass der Schlagerstar ein «ganz witziger Typ» sei.
Münster - Schlagersänger Roland Kaiser ("Santa Maria") erobert mit 73 Jahren noch einmal die große Leinwand. Am Donnerstagabend feierte der Schlagerstar mit Kollegen, Freunden und Familie in Münster die Weltpremiere seines Films "50 Jahre Roland Kaiser - Ein Leben für die Musik". Vom 21. Oktober an ist er in Kinos zu sehen. Auch viele Fans waren gekommen und feierten Kaiser mit Sprechchören.