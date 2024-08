Schlagerstar Vincent Gross: So reagieren die Fans auf seine neue Liebe

So reagieren die Fans auf seine neue Liebe

1 Für Vincent Gross könnte es aktuell nicht besser laufen. Foto: imago/Bildagentur Monn / Ervin Monn

Frauenschwarm Vincent Gross ist weg vom Singlemarkt. Seine Fans nehmen ihm seine neue Liebe nicht übel. "Sie haben Sara mit offenen Armen empfangen", freut sich der Schlagerstar.











Schlagerstar Vincent Gross (27) schwimmt aktuell auf der Erfolgsrolle. Mit seinem neuen Hit "Aperol Spritz" jagt er von einem Auftritt zum nächsten. Und auch privat läuft es für den Schweizer bestens. Vor einigen Wochen machte er seine Liebe zur 21-jährigen Sara offiziell. "Ich bin zurzeit tatsächlich rundum glücklich. Ich arbeite gerade sehr intensiv an neuen Projekten und da ist die Motivation gleich doppelt so stark", schwärmt er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.