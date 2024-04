1 Matthias Reim bei einem Auftritt bei der Schlagernacht des Jahres am 16. März in Mannheim. Foto: imago//Gerhard Wingender

In den 90ern wurde der Matthias Reim mit „Verdammt, ich lieb’ Dich“ zum Schlagerstar. Nun kommt sein neues Album „Zeppelin“ - entstanden aus kreativer Ordnung.











Matthias Reim hat nach eigenen Worten aufgeräumt - in seinem Haus in Stockach, in seinem Studio, in seinem Leben. „Mir stand so viel im Leben rum. Aus meinem Haus habe ich gemeinsam mit Kumpels sechs ganze Lkw-Ladungen Müll geschleppt. Zeug, das ich seit Jahren nicht mehr angefasst habe. Und das tat so gut“, sagt der Schlagersänger im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Jetzt herrsche Ordnung und Struktur - und das mache ihn kreativ. „Das gefällt mir“, sagt der „Verdammt, ich lieb’ Dich“-Star.