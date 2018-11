Schlagerstar Jens Büchner Ex-Frau: Jens liegt im Sterben!

Von red 16. November 2018 - 10:29 Uhr

Jens Büchner ist seit längerer Zeit gesundheitlich angeschlagen. Foto: Glomex

Seit Tagen steht es schlecht um den Schlagerstar Jens Büchner (49). Der „Goodbye Deutschland“-Auswanderer liegt in seiner Wahlheimat Mallorca im Krankenhaus. Seine Ex-Frau hat sich nun mit einem emotionalen Posting an die Öffentlichkeit gewandt.

Stuttgart - In einem emotionalen Post wendet sich die Ex-Frau Jennifer Matthias (31) von Jens Büchner, bekannt als „Malle Jens“, nun an die Facebook-Gemeinde. Sie und Büchner waren fünf Jahre lang ein Paar und haben einen achtjährigen Sohn. Sehen Sie im Video, mit welchem emotionalen Post sich die Ex-Frau, mit der Büchner in der Vergangenheit viele Streitigkeiten hatte, an die Öffentlichkeit gewandt hat:

Büchners Frau Daniela gab schon zu Beginn der Woche bekannt, dass der Gesundheitszustand des Schlagerstars kritisch sei und bat die Öffentlichkeit um Rücksichtnahme und Respekt, insbesondere in der Berichterstattung. Genaueres zu Büchners Gesundheitszustand ist nicht bekannt.