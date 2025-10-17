Schlagerstar: Howard Carpendale kündigt zwei Alben an

Sendersprecher bestätigt Planungen Mit Klitschko, Pooth und Co.? ProSieben dreht Doku über Promi-Kinder

In einer neuen TV-Produktion von ProSieben stehen die heute erwachsenen Kinder von deutschen Stars im Rampenlicht. Dabei sein könnten etwa die Töchter von Verona Pooth oder Sarah Connor, sowie der Sohn von Vitali Klitschko.