Die frühere RTL-Dschungelkönigin soll während eines Konzerts den Hitlergruß gezeigt haben. Die Staatsanwaltschaft fordert im Berufungsprozess eine Geldstrafe, die Verteidigung setzt auf Freispruch.
Leipzig - Im Berufungsprozess um Hitlergruß-Vorwürfe und Drogenbesitz gegen die Schlagersängerin Melanie Müller hat die Staatsanwaltschaft eine Geldstrafe gefordert. Die Angeklagte habe sich vom Publikum zu der Geste hinreißen lassen, sagte Staatsanwalt Christian Kuka im Landgericht Leipzig. Seiner Überzeugung nach hatte die 37-Jährige bei einem Konzert auf der Bühne im September 2022 mehrfach den Hitlergruß gezeigt. Anhaltspunkte auf eine rechtsradikale Gesinnung bei Müller gebe es aber nicht, sagte er.