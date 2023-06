Sie ist wieder in festen Händen

1 Michelle hat einen neuen Mann an ihrer Seite. Foto: imago images/Panama Pictures

Michelle setzt den aktuellen Spekulationen um ihr Liebesleben ein Ende und bestätigt: Die Schlagersängerin ist wieder in festen Händen. "Wir sind unzertrennlich", schwärmt sie in einem Interview.









Michelle (51) hat nun bestätigt, was seit einigen Tagen spekuliert wird: Die Schlagersängerin ist wieder in festen Händen. "Nichts ist so stark wie die Liebe. Gerade dann, wenn man sie nicht erwartet. Wir sind unzertrennlich seit dem ersten Tag", erzählte sie der "Bild"-Zeitung nun auf Nachfrage.