Schlagersängerin im Interview: Darum freut sich Vanessa Mai auf den Herbst

Vanessa Mai (32) veröffentlicht an diesem Freitag ihre neue Single "Himbeerrot (One Kiss)" und lässt damit noch einmal sommerliche Gefühle aufkommen. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählt die Pop- und Schlagersängerin über ihre Highlights des diesjährigen Sommers, ihr liebstes Urlaubsziel mit ihrem Ehemann Andreas Ferber (40) und romantische Gesten. Zudem verrät sie, wie es um die Tourvorbereitungen und ihr Soloprojekt Wolkenfrei steht.

Ihre neue Single "Himbeerrot (One Kiss)" versprüht sommerliche Gefühle. Wie haben Sie den diesjährigen Sommer verbracht, gab es Urlaubshighlights?

Vanessa Mai: Dieser Sommer war voll wie nie und ich hab's so genossen! Ich stand sehr oft mit meiner Band auf der Bühne und habe Sommer-Open-Airs spielen dürfen, habe viele Produktionen für neue kommende Projekte gehabt und war erstmals um diese Jahreszeit in NYC, was mich unglaublich gefreut hat. So richtig freie Urlaubszeit gibt's erst im Oktober!

Lesen Sie auch

Wie verbringen Sie Ihren Urlaub am liebsten?

Mai: Mein Vater kommt aus Kroatien, daher zieht es mich immer wieder dorthin, weil ich wunderschöne Kindheitserinnerungen daran habe. Ich liebe es, dort mit Andreas, meinem Mann, immer wieder zurückzukommen.

Sie singen romantisch von "one kiss im Segelboot". Wie viel Romantik darf es für Sie privat sein, schätzen Sie romantische Gesten?

Mai: Ich schätze vor allem Ehrlichkeit. Für mich ist das Romantischste, gemeinsam durch dick und dünn zu gehen.

Der Herbst steht so langsam vor der Tür. Fällt Ihnen der Übergang schwer oder freuen Sie sich auch immer auf diese Zeit?

Mai: Mein Mann hat im Oktober Geburtstag, daher liebe ich diese Jahreszeit. Ich mag es, wenn die Blätter sich bunt färben, auch himbeerrot (lacht). Überhaupt liebe ich es, die Natur zu beobachten. Jede Jahreszeit hat ihre eigene Schönheit.

"Himbeerrot (One Kiss)" geht in Richtung Pop-Schlager. Wie ist die Idee zu dem Song und dem Sound entstanden?

Mai: Himbeerrot ist für mich 100 Prozent Vanessa Mai. Wir haben diesen Song mit meinem Team aus der "Mai Tai"- und "Für Immer"-Ära gemacht. Ich bin ein sehr emotionsgetriebener Mensch, wenn mich etwas anfixt, brenne ich dafür. So bei diesem Song. Ich liebe diesen Vibe, die Sprache. Er ist tanzbar und super eigenständig. Ich liebe ihn.

Sie haben stolze 1,2 Millionen Instagram-Follower. Fühlen Sie dadurch einen besonderen Druck, was Sie posten? Haben Sie dabei auch schon Fehler gemacht und was haben Sie daraus gelernt?

Mai: Ich mache mein Social Media schon immer selbst. Ich habe dort alles im Blick und es macht mir sehr viel Spaß! Wenn ich mal keinen Spaß daran habe, poste ich nichts. Ich lasse mir keinen Druck auferlegen.

Sie gehen im Herbst auch wieder auf Tour. Wie bereiten sie sich darauf vor?

Mai: Ich freue mich schon sehr auf meine Tour. Nachdem wir im Mai in der Stuttgarter Porsche Arena meine "Zuhause"-Show gespielt haben, komme ich nun zu meinen Fans bei der "Zuhause bei dir"-Tour. Die letzten Vorbereitungen sind in vollem Gange und ich möchte noch nicht zu viel verraten, aber wir werden durch alle meine bisherigen Alben reisen und neue gemeinsame Momente mit meinem Maiteam schaffen.

Ein Blick hinter die Kulissen einer Vanessa-Mai-Tour: Was ist Ihnen bei einem Tourablauf besonders wichtig, haben Sie Rituale?

Mai: Ich habe keine wirklichen Rituale auf Tour und möchte jeden Tag die Chance haben, mich zu überraschen. Auch in jeder Stadt möchte ich meine Fans mit etwas anderen Setlisten und Outfits überraschen, damit kein Abend wie der andere wird.

Künstler und Künstlerinnen gehen immer offener damit um, wenn sie gesundheitliche, mentale Probleme haben und sagen Auftritte/Tourneen dann auch ab. Wie achten Sie auf sich, dass es Ihnen nicht zu viel wird?

Mai: Für mich ist es immer wichtig, dass die Fans bekommen, was sie sich wünschen. Ich möchte den Menschen eine schöne Zeit schenken, aber habe dabei selbst einfach unglaublich viel Spaß! Ich habe keinen Druck von außen und ein sehr gewachsenes Umfeld, welches mich so sein lässt, wie ich bin und mich immer unterstützt. Ich spüre schnell, wenn mir mal etwas nicht guttut. Ansonsten wohne ich weiterhin da, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Ich habe meine Familie um mich, das gibt mir sehr viel. Ich habe für mich die perfekte Balance gefunden. Ich sehe so viel Glück in kleinen Dingen, ich habe mir ein anderes Mindset erarbeitet. Dazu gehört, ehrlich zu sich selbst zu sein. Seitdem verspüre ich keinen Druck mehr. Und vor allem, ich bin zufrieden mit mir und gesund.

Sie sind derzeit wieder als Vanessa Mai unterwegs, mit Ihrem Soloprojekt Wolkenfrei feierten Sie 2023 ein Comeback. Wie haben Sie die Rückkehr erlebt? Haben Sie weitere Pläne mit dem Projekt? Falls nicht, welche Gründe gibt es dafür?

Mai: Wolkenfrei zurückzuholen zum Jubiläum war die beste Entscheidung ever. Wir hatten so viel Spaß in dieser Zeit und wer weiß, vielleicht wird es irgendwann auch wieder mal einen Song geben.