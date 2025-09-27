Schlagerlegende spricht über sein Alter: Freddy Quinn feiert 94. Geburtstag: Ich habe mir kein Ziel gesetzt

Angesichts seines 94. Geburtstages am Samstag gibt sich Freddy Quinn ganz entspannt. Er lebe zusammen mit seiner Frau von "Tag zu Tag", verrät er in einem neuen Interview. Wie er in seiner Biografie bekannte, habe er auch keine Angst vor dem Tod.
Schlagerstar Freddy Quinn feiert am 27. September seinen 94. Geburtstag - und kann sich auch noch viele weitere vorstellen. "Wer weiß das schon? Warum sollte mit 100 Schluss sein? Ich habe mir kein Ziel gesetzt. Rosi und ich leben von Tag zu Tag. Langweilig wird uns nie", betonte er im Interview mit der Zeitung "Welt".