Stuttgart Helene Fischer wird für neuen Rekord in der Schleyerhalle geehrt

Von Uwe Bogen 04. Februar 2018 - 15:57 Uhr

Der Rekord von Tina Turner aus dem Jahr 1987 ist gebrochen: Helene Fischer hat in einer Woche fünfmal die Schleyerhalle gefüllt. Dafür bekam sie nun eine Urkunde. Für ihren Auftritt im Sommer in der Mercedes-Benz-Arena gibt es noch Karten.





Stuttgart - Kein anderer Künstler und keine andere Künstlerin vor ihr hat so oft nacheinander die Schleyerhalle gefüllt wie Helene Fischer: Zum Abschied ihres fünftägigen, stets ausverkauften Gastspiels haben drei Herren einer einzigartigen Frau eine besondere Siegerurkunde hinter der Bühne verliehen.

In der 34-jährigen Hallengeschichte ist die 33-jährige Schlagerkönigin die erste Sängerin, die fünfmal in einer Woche bei einer Tour (es gab nur einen Ruhetag am Donnerstag) für „soldout“ gesorgt hat, für ausverkauft. Bisher lag der Rekord bei viermal, Tina Turner hatte ihn 1987 aufgestellt.

Am 22. Juli ist sie in der Mercedes-Benz-Arena

Andreas Kroll, Geschäftsführer der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart, überreichte dem Superstar den „Sold out-Award“ gemeinsam mit Dieter Semmelmann, dem Geschäftsführer vom Helene-Fischer-Tourmanagement Semmel Concerts Entertainment aus Bayreuth, und Hans-Peter Haag vom Music Circus Concertbüro, dem örtlichen Veranstalter. Sie bedankten sich bei der Sängerin – und blickten bereits nach vorn.

Für ihren nächsten Auftritt am Sonntag, 22. Juli, in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart gibt es in einigen Preiskategorien bereits keine Karten mehr. Ausverkauft ist das Stadionkonzert aber noch nicht, was sich nach Einschätzung der Veranstalter in einigen Wochen aber ändern dürfte.