Ihr Song «Er gehört zu mir» ist heute noch ein Ohrwurm. 50 Jahre nach Veröffentlichung ihres Hits sagt die Sängerin: So ganz stimmt der Refrain nicht.
Berlin - Sängerin Marianne Rosenberg (70) hat offenbart, dass ihr Name trotz der berühmten Liedzeile "Er gehört zu mir, wie mein Name an der Tür" nie wirklich an ihrer Tür stand. "Ja, es stimmt. Mein Name stand nie an meiner Tür", sagte die Musikerin der Deutschen Presse-Agentur. "Bei aller Freude bei der Teilnahme am öffentlichen Leben gibt es doch Orte, die ich nicht mit allen teilen will. Zum Beispiel mein Zuhause."