12 Florian Silbereisen sorgte in Stuttgart für die nötige Schlagerstimmung. Foto: Lichtgut/Julian

Mit einer bonbonbunten Party und vielen bekannten Gästen hat Florian Silbereisen am Samstag in der Schleyer-Halle den 25. Geburtstag des Schlagerfests gefeiert.

Stuttgart - Auch wenn der Moderator und Sänger höchstens Größe L tragen dürfte, musste dem Motto XXXL auf der Bühne alles riesig sein: Die Luftballons, die Schwimmtiere, das Flugzeug ...

Der neue „Traumschiff“-Kapitän hatte an Bord seines Unterhaltungsdampfers Stars wie Marianne Rosenberg, Matthias Reim oder Jürgen Drews. Außerdem dabei: Thomas Anders, Oli P., Ross Antony, Giovanni Zarella, Die Draufgänger, Christin Stark und Sonia Liebing sowie die Tanz-Formation DDC Breakdancer. Dank der neuen Bühne, die wie ein Laufsteg in die Halle ragte und in einem schräg gestellten Quadrat endete, waren die Fans noch näher dran an ihren Stars.

Die Show war ausverkauft, und es sind nur vereinzelt Plätze frei gewesen – wahrscheinlich weil der ein oder andere wegen des Coronavirus vorsichtshalber zuhause geblieben war.