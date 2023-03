1 Judith und Mel: Ein Garagenbrand setzt dem Schlagerduo zu. Foto: dpa/Sina Schuldt

Chris Andrews und die Wildecker Herzbuben wollten helfen: Nach einem Garagenbrand berichtet das Schlagerduo Judith und Mel von der schweren Zeit.









Das Schlagerduo Judith und Mel („Die goldenen Jahre“) berichtet von aufwendigen Bauarbeiten am Haus nach einem Garagenbrand zu Neujahr. „Das Haus steht praktisch nur noch bis auf die Grundmauern. Und die Arbeiten gehen langsam voran - Handwerker-Mangel“, sagte Mel der „Bild“-Zeitung. Die genaue Schadenshöhe seines Zuhauses in Oldenburg kennt das Duo demnach nicht - „aber es dürfte sechsstellig werden.“ Sängerin Judith gab sich dennoch optimistisch: „Unser Haus war immer Mittelpunkt für die Familie. Das wird wieder so werden, auch wenn es bis in den Sommer dauert.“

Wildecker Herzbuben boten Hilfe an

Wie das Paar im Januar berichtete, hatte ein Kurzschluss in der Garage ein Feuer in der Neujahrsnacht ausgelöst. Von dort zog der Rauch ins angrenzende Wohnhaus.

Nach dem Brand gab es viel Solidarität von Kollegen: Chris Andrews, die Wildecker Herzbuben und andere hätten ihnen Unterkunft angeboten. Das Paar kam zunächst bei einer seiner zwei Töchter unter. Judith (70) und Mel (79) sind bekannt aus Sendungen wie dem „Grand Prix der Volksmusik“ und dem „Musikantenstadl“.