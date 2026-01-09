Schlagerchampions 2026: Florian Silbereisen will Helene Fischer bei TV-Comeback überraschen

Völlig untypisch für die Perfektionistin: Bei den "Schlagerchampions" am Samstag wird Helene Fischer ohne vorherige Probe auf der großen Bühne stehen. Moderator Florian Silbereisen plant hingegen eine Überraschung.

Normalerweise bereitet Helene Fischer (41) jeden Auftritt wochenlang bis ins letzte Detail vor. Doch bei ihrem großen Comeback nach der Babypause am Samstag wird alles anders: Die Schlagersängerin betritt die Bühne der "Schlagerchampions" im Berliner Velodrom ohne eine einzige Probe - und weiß selbst nicht so genau, was sie erwartet. Dafür sorgt ausgerechnet ihr Ex-Partner.

"Helene wird bei den 'Schlagerchampions' wirklich zum allerersten Mal wieder eine große Bühne betreten. Sie wird vorher nicht in der Halle sein! Sie wird vorher nichts proben!", verriet Gastgeber Florian Silbereisen (44) der "Bild"-Zeitung. Diesmal sei alles völlig anders. "Ich werde Helene überraschen - und ich bin sehr gespannt, was passiert ...!", so der Moderator weiter.

Der Auftritt in der ARD-Eurovisions-Show (Samstag, 10. Januar ab 20:15 Uhr im Ersten und im ORF) ist Fischers erster Auftritt vor Publikum nach ihrer Babypause. Zugleich feiert sie ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum: Im Februar 2006 startete sie beim "Winterfest der Volksmusik" ihre beispiellose Karriere - damals ebenfalls bei Silbereisen, mit dem sie später zehn Jahre lang liiert war.

Die 41-Jährige wird am Samstagabend nicht nur einen Hit ihren Fans präsentieren, sondern ein ganzes Medley ihrer zehn größten Erfolge. Das Besondere: Die Fans durften per Online-Voting seit Weihnachten mitbestimmen, welche Songs sie hören wollen. Natürlich wird auch ihr Megahit "Atemlos durch die Nacht" dabei sein.

Vorschau auf die Stadion-Tour

Der Auftritt bei den "Schlagerchampions" markiert zugleich den Auftakt zu Fischers großem Comeback-Jahr 2026. Im Sommer geht sie mit ihrer "360 Grad Stadion Tour" auf große Tournee. Zwischen dem 10. Juni und 17. Juli sind Konzerte in Dresden, Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Gelsenkirchen, Köln, Hamburg, Hannover, Wien, Zürich und München geplant. Am 30. Juni macht sie außerdem Station in der Johan Cruijff Arena in Amsterdam.

Neben Fischer hat Silbereisen zahlreiche weitere Stars eingeladen. Howard Carpendale (79) startet den Countdown zu seinem 80. Geburtstag am 14. Januar. Maite Kelly (46) und Roland Kaiser (73) präsentieren eine Zugabe ihres Megahits "Warum hast du nicht nein gesagt", wie die ARD ankündigte. Ebenfalls mit dabei sind laut Senderangaben: Unheilig, Marianne Rosenberg, Santiano, Melissa Naschenweng, Thomas Anders, DJ Ötzi, die No Angels, Nino de Angelo, Ross Antony, Dick Brave, Michelle, Oli.P, Olaf der Flipper und Ben Zucker.

"Es wird sehr spannend! Und ich kann jetzt schon sagen: Es wird auch sehr überraschend ...", kündigte Silbereisen an.