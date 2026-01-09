Schlagerchampions 2026: Florian Silbereisen will Helene Fischer bei TV-Comeback überraschen

Völlig untypisch für die Perfektionistin: Bei den "Schlagerchampions" am Samstag wird Helene Fischer ohne vorherige Probe auf der großen Bühne stehen. Moderator Florian Silbereisen plant hingegen eine Überraschung.
Normalerweise bereitet Helene Fischer (41) jeden Auftritt wochenlang bis ins letzte Detail vor. Doch bei ihrem großen Comeback nach der Babypause am Samstag wird alles anders: Die Schlagersängerin betritt die Bühne der "Schlagerchampions" im Berliner Velodrom ohne eine einzige Probe - und weiß selbst nicht so genau, was sie erwartet. Dafür sorgt ausgerechnet ihr Ex-Partner.