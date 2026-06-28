Schlagerbooom Open Air: Große Emotionen bei Michelles Abschied

Es war ein Ende mit ganz viel Gefühl: Beim "Schlagerbooom Open Air" hat sich Michelle nach mehr als 30 Jahren von der Bühne verabschiedet. Die Sängerin überraschte Florian Silbereisen mit einem Liebesbrief.
Um 22:44 Uhr war Schluss: Schlagerstar Michelle (54) legte beim "Schlagerbooom Open Air" in Kitzbühel ihr Mikrofon zur Seite und beendete nach mehr als 30 Jahren ihre Bühnenkarriere. In Florian Silbereisens (44) ARD-Show am Samstagabend hatte das Publikum im österreichischen Stadion die Sängerin ein letztes Mal gefeiert und dabei natürlich zahlreiche Gänsehautmomente miterlebt.