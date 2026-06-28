Schlagerbooom Open Air: Große Emotionen bei Michelles Abschied

Es war ein Ende mit ganz viel Gefühl: Beim "Schlagerbooom Open Air" hat sich Michelle nach mehr als 30 Jahren von der Bühne verabschiedet. Die Sängerin überraschte Florian Silbereisen mit einem Liebesbrief.

Um 22:44 Uhr war Schluss: Schlagerstar Michelle (54) legte beim "Schlagerbooom Open Air" in Kitzbühel ihr Mikrofon zur Seite und beendete nach mehr als 30 Jahren ihre Bühnenkarriere. In Florian Silbereisens (44) ARD-Show am Samstagabend hatte das Publikum im österreichischen Stadion die Sängerin ein letztes Mal gefeiert und dabei natürlich zahlreiche Gänsehautmomente miterlebt.

Loslassen fiel der Sängerin sichtlich schwer: Gleich dreimal betrat Michelle an diesem Abend die Bühne. Zunächst präsentierte sie ein Medley aus mehreren Hits, später folgte ihre ESC-Hymne "Wer Liebe lebt", ehe sie mit ihrem Abschiedssong "Das war's für mich" endgültig Adieu sagte. "Es sind natürlich wahnsinnig viele Gefühle in mir. Aber das Schönste ist, dass wir den für mich letzten Abend mit Menschen feiern, die mit mir durch Höhen und Tiefen gegangen sind", wandte sie sich zwischendrin an Silbereisen.

Liebesbrief an Florian Silbereisen

Und für diesen hatte sie auch noch eine besondere Überraschung dabei: einen Liebesbrief an ihn und sein Team. "Ihr habt mir ein Gefühl geschenkt, das ich im Leben selten spüren durfte: das Gefühl von Halt, Freundschaft und blindem Vertrauen. Das Gefühl von Zusammenhalt und Familie", las Michelle vor. Genau so werde es auch nach ihrem Abschied weitergehen: "Ich verspreche, dass wir das für immer bleiben: Familie bis zum letzten Akkord."

Auch der Moderator war nach diesen emotionalen Worten den Tränen nahe - und gab seinerseits ein bedeutungsvolles Versprechen. "Ich möchte dir noch eins mitgeben: Wann immer etwas sein sollte, wenn du irgendwie Unterstützung brauchst, dann melde dich." Er verspreche "vor Millionen Fernsehzuschauerinnen und Zuschauern: Ich werde da sein!"

"Aus Michelle wird nun wieder Tanja"

Während Michelle ihr letztes Lied sang - übrigens geschrieben von ihrem Ex-Verlobten Eric Philippi (29), der sich im März von ihr getrennt hatte - leuchteten am Nachthimmel über Kitzbühel die Lichterdrohnen. "Alles Gute Michelle" stand dort geschrieben. Sichtlich bewegt ging die Sängerin vor den Fans im Stadion auf die Knie und rief ihnen zu: "Macht's gut und bleibt glücklich!"

Dann verabschiedete Silbereisen nicht nur die Künstlerin, sondern auch deren Bühnennamen: "Aus Michelle wird nun wieder Tanja. Alles Gute, Tanja." Bürgerlich heißt die Michelle Tanja Gisela Hewer.

Den emotionalen Abend feierte eine ganze Riege prominenter Gäste mit. Unter anderem waren Maite Kelly, Beatrice Egli, DJ Ötzi und Andrea Berg dabei. Auch die Weltstars Anastacia und Mireille Mathieu gaben sich die Ehre.

Karriereende nach 34 Jahren

Dass dieser Abschied besonders gefühlvoll werden würde, hatte Silbereisen bereits vor der Show angedeutet. Im Interview mit "Bild" sagte er: "Wir haben Michelle in unseren Shows seit Jahrzehnten begleitet - durch gute und schlechte Zeiten." Und weiter: "Dieser Abschied ist wirklich traurig, weil ich weiß, dass sie es sehr ernst meint."

Michelle hatte 1999 mit "Und heut' Nacht will ich tanzen" ihren Durchbruch gefeiert, 2001 holte sie beim Eurovision Song Contest mit "Wer Liebe lebt" den achten Platz. Es folgten zahlreiche Charterfolge, unter anderem mit Ex-Partner Matthias Reim (68), mit dem sie Tochter Marie Reim (25) hat. Aus der Ehe mit Ex-Mann Albert Oberloher stammen zwei weitere Töchter.

Im Oktober 2023 kündigte sie ihr Karriereende erstmals an - sie habe einen Punkt erreicht, an dem "mir die Kraft fehlt, weiterzumachen". Ihren letzten großen Live-Auftritt als Abschluss ihrer Tour zum 2024 erschienenen Album "Flutlicht" gab Michelle dann am 15. Februar 2026, ihrem 54. Geburtstag, in der Berliner Uber Arena. Künftig will sie einen ganz anderen Weg einschlagen: Unter dem Namen "Wakan" will sie als spirituelle Heilerin arbeiten und ab Mitte Juli online Einzelsitzungen anbieten.