Nach 161 Tagen TV-Showpause meldet sich Florian Silbereisen (43) mit seinem "Schlagerbooom Open Air 2025" zurück. Unter dem Motto "Die Berge leuchten!" empfängt der beliebte Moderator im malerischen Kitzbühel in Österreich wieder zahlreiche Stars der Schlagerwelt.

Große Namen auf der Bühne

Die ersten neun Acts, die dabei sein werden, hat der Mitteldeutsche Rundfunk nun verkündet. Auch wenn es noch nicht die gesamte Riege an Stars sein soll, fallen jetzt schon große Namen der Schlagerszene. Fans dürfen sich demzufolge auf Andrea Berg (59), Andreas Gabalier (40) oder auch Michelle (53) freuen. Frankreichs Idol Mireille Mathieu (78), DJ Ötzi (54), Andy Borg (64), Semino Rossi (63), Melissa Naschenweng (34) und Die Draufgänger werden ebenso dabei sein.

Passend zum Motto soll sich das Stadion in Kitzbühel "in ein gigantisches Lichtermeer" verwandeln, kündigt das Erste an, das Silbereisens großes Schlagermusikfest am 21. Juni ab 20:15 Uhr ausstrahlt. In einem Statement freut sich der Moderator auf "die TV-Open-Air-Show des Jahres".

Ist Helene Fischer dabei?

Vor Shows von Florian Silbereisen wird auch immer wieder spekuliert, ob seine Ex-Partnerin Helene Fischer (40) auftaucht. Auch dieses Mal gibt es entsprechende Gerüchte. Ganz abwegig sind die Spekulationen sicher nicht, beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" im Dezember erschien Fischer als Überraschungsgast. Das ehemalige Schlager-Traumpaar war zudem wenig später gemeinsam in ihrer "Helene Fischer Show" im ZDF zu sehen gewesen, wo das ehemalige Schlager-Traumpaar sein neues Duett "Schau mal herein" vorgestellt hat.