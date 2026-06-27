Deutschland erlebt einen Temperaturhöchstwert - und die Fernsehsender reagieren: Das Erste schiebt am Samstagabend einen "Brennpunkt" ins Programm, auch RTL bringt eine Sonderausgabe zur Hitzewelle.

Die Hitzewelle hat Deutschland fest im Griff - und mehrere Fernsehsender passen wegen der Rekordtemperaturen ihr Programm an. Das Erste reagiert "aus aktuellem Anlass" und sendet an diesem Samstag (27. Juni) um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" mit dem Titel "Rekordhitze in Deutschland". Durch die vom WDR verantwortete Ausgabe führt Ellen Ehni.

Silbereisen-Show verschiebt sich Inhaltlich nimmt die Sendung die Folgen der Extremtemperaturen in den Blick. "Deutschland ächzt unter den neuen Hitzerekorden: Der Asphalt auf den Straßen bricht auf, Bahnfahrten wurden ausgesetzt, die Notaufnahmen voll und die Feuerwehr ist mit der Rettung von Senioren aus überhitzten Wohnungen am Anschlag", heißt es in der Programmankündigung der ARD. Gefragt werde auch, was angesichts der lange angekündigten Hitzewelle "schief gegangen" sei und was die Politik "versäumt" habe.

Als Gäste sind der Mobilitätsforscher Prof. Andreas Knie und der Intensivmediziner Dr. Uwe Janssens angekündigt. Die Sendung wird zusätzlich zur Live-Untertitelung in Deutsche Gebärdensprache übersetzt und ist im Anschluss in der ARD Mediathek abrufbar.

Durch die Programmänderung müssen Fans von Florian Silbereisen (44) ein bisschen Geduld mitbringen. Das "Schlagerbooom Open Air 2026 - Die Stadionshow in Österreich" wird deshalb erst ab 20:30 Uhr ausgestrahlt.

RTL bringt eine Sonderausgabe

Auch RTL widmet sich dem Thema zur besten Sendezeit: Um 20:15 Uhr läuft am Samstag eine Spezialausgabe von "RTL Aktuell" unter dem Titel "So ächzt Deutschland unter dem Extremwetter", wie der Sender auf Instagram ankündigt. Die Sendung ist auch beim Streamingdienst RTL+ zu sehen. "Sascha Grammel live! Fast fertig" folgt dann um 20:30 Uhr.

Bereits zuvor hatte das ZDF auf die Wetterlage reagiert. Am Freitag (26. Juni) verschob der Mainzer Sender sein Vorabendprogramm und zeigte um 19:30 Uhr ein "ZDF spezial" mit dem Titel "Deutschland schwitzt - wie gut sind wir vorbereitet?", moderiert von Alica Jung.

Reportage über hitzetaugliche Städte

Passend zum Thema hat das ZDF zudem die zweiteilige "plan b"-Reportage "City Vibes" im Programm, die bereits im Streamingportal abrufbar ist und an den Sonntagen 28. Juni und 5. Juli jeweils um 15:30 Uhr läuft. Die Autorinnen Babette Hnup und Anni Brück gehen darin der Frage nach, wie sich Städte abkühlen und sicherer gestalten lassen.

Im ersten Teil, "Wie kühlen wir unsere Städte ab?", stellt Anni Brück Lösungsansätze aus ganz Europa vor - vom höchsten Wohngebäude der Niederlande ohne Betonkern im niederländischen Delft über "Tiny Forests" und reflektierende Straßenbeläge in Athen bis zu einer kühlenden Bushaltestelle in Sevilla. Der zweite Teil, "Wie machen wir unsere Städte sicherer?", begleitet Babette Hnup zu Innovationen in München, Berlin, Wien und Bremen.