Deutschland erlebt einen Temperaturhöchstwert - und die Fernsehsender reagieren: Das Erste schiebt am Samstagabend einen "Brennpunkt" ins Programm, auch RTL bringt eine Sonderausgabe zur Hitzewelle.
Die Hitzewelle hat Deutschland fest im Griff - und mehrere Fernsehsender passen wegen der Rekordtemperaturen ihr Programm an. Das Erste reagiert "aus aktuellem Anlass" und sendet an diesem Samstag (27. Juni) um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" mit dem Titel "Rekordhitze in Deutschland". Durch die vom WDR verantwortete Ausgabe führt Ellen Ehni.