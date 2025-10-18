Die Dortmunder Westfalenhalle wird zum Schlagerparadies. Florian Silbereisen hat die größten Namen der Szene von Andrea Berg über Roland Kaiser bis Unheilig zum "Schlagerbooom 2025 - Alles funkelt! Alles glitzert!" zusammengetrommelt. Auch besondere Duette stehen auf dem Programm.
Die Vorfreude steigt: Am Samstag, den 18. Oktober, heißt es wieder "Alles funkelt! Alles glitzert!" in der Dortmunder Westfalenhalle. Ab 20:15 Uhr präsentiert Florian Silbereisen (44) im Ersten den "Schlagerbooom 2025" mit einem beeindruckenden Star-Aufgebot. "So einen Schlagerbooom wie in diesem Jahr gab es noch nie! Es wird noch viel spektakulärer als bisher", verspricht der Showmaster laut Sender.