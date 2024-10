Florian Silbereisen (43) lädt erneut zu seinem "Schlagerbooom" ein. Laut MDR handelt es sich bei dem Musikevent um "die größte Schlager-TV-Live-Show Europas". Wo und wann findet diese statt und wer wird auf der Bühne stehen?

Lichtermeer in Dortmund

Die Show findet am 19. Oktober in der Westfalenhalle in Dortmund statt. Unter dem Motto "Alles funkelt! Alles glitzert!" soll sich die Location "in ein riesiges Lichtermeer" verwandeln. Erwartet werden über 20.000 Schlager-Anhänger. Wer nicht vor Ort sein kann, hat die Möglichkeit, die Show am selben Tag ab 20:15 Uhr live im Ersten mitzuverfolgen. Die erste Aufzeichnung (Generalprobe) findet am 18. Oktober statt, für die noch Karten zur Verfügung stehen. Die zweite Aufzeichnung ist ausverkauft.

Lesen Sie auch

"Bereits nach wenigen Stunden war die riesige Dortmunder Westfalenhalle fast vollständig ausverkauft", zeigte sich Silbereisen im März bei Instagram begeistert. "Aufgrund der hohen Nachfrage habt Ihr jetzt die Möglichkeit, auch am Freitag, den 18. Oktober 2024 mit beim Schlagerbooom 2024 dabei zu sein und den Schlager so zu feiern, wie er sonst nirgendwo gefeiert wird!"

Florian Silbereisen begrüßt in seiner Show auch dieses Mal wieder bekannte Größen aus dem Musikgeschäft. Zu den Gästen zählen 2024 unter anderem: Andrea Berg (58), Andreas Gabalier (39), Roland Kaiser (72), Kerstin Ott (42), David Garrett (44) und Howard Carpendale (78). Auf dem Instagram-Account von Andrea Berg heißt es zu ihrem Auftritt: "Andrea Berg wird beim 'Schlagerbooom' 2024 gemeinsam mit ihren Fans den Release ihres dann brandneuen Albums feiern. Das mit Spannung erwartete Studioalbum 'Andrea Berg' wird dank des neuen Termins kurz zuvor veröffentlicht. Es erscheint am 18. Oktober 2024."

Ende Oktober 2023 ging der "Schlagerbooom 2023" an gleicher Stelle über die Bühne. Unter anderem sorgte Michelle (52) für emotionale Momente, als sie die Gründe für ihr Karriereende darlegte. Insgesamt schalteten damals durchschnittlich 4,61 Millionen Zuschauer am Samstagabend im Ersten ein. Im Juni 2024 feierte Silbereisen mit seinen Gästen zudem das "Schlagerbooom Open Air" als Stadionshow im österreichischen Kitzbühel.