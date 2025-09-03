Schlager: Veronika Fischer sagt Abschiedstournee ab - Stimmprobleme

Veronika Fischer ist eine Ikone des DDR-Schlagers. Jetzt tritt die 74-Jährige aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig von der großen Konzertbühne ab.
Berlin/Neubrandenburg - DDR-Schlagerikone Veronika Fischer (74) beendet ihre Karriere auf der großen Bühne wegen Problemen mit der Stimme. Ihre Abschiedstournee, die am Freitag in Neubrandenburg beginnen sollte, hat sie abgesagt. Geplant waren diesen Herbst nach Worten ihres Managers Mario Wollny sieben Konzerte, unter anderem in Dresden, Potsdam und Berlin. Zuvor hatten Medien berichtet.