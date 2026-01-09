Schlager-Legenden wollen bald aufhören: Die Amigos kündigen Karriereende an

Nach über 50 Jahren auf der Bühne denken die Amigos tatsächlich ans Aufhören. Bernd Ulrich verriet in einem Interview, dass er und sein Bruder Karl-Heinz Ulrich den Schlager-Stab bald übergeben wollen.
Nach mehr als fünf Jahrzehnten auf den deutschen Schlagerbühnen bahnt sich bei den Amigos nun etwas überraschend doch ein Generationswechsel an. In einem Radio-Interview bei NDR Schlager ließ Bernd Ulrich (75) laut der Webseite "schlagerprofis.de" aufhorchen: Das legendäre Schlager-Duo, bestehend aus dem Brüderpaar Bernd und Karl-Heinz Ulrich (77), plant offenbar in den nächsten Jahren einen Abschied - um dann die musikalische Fackel an Bernds Tochter Daniela Alfinito (54) weiterzureichen.