Schlager-Legenden wollen bald aufhören: Die Amigos kündigen Karriereende an

Nach über 50 Jahren auf der Bühne denken die Amigos tatsächlich ans Aufhören. Bernd Ulrich verriet in einem Interview, dass er und sein Bruder Karl-Heinz Ulrich den Schlager-Stab bald übergeben wollen.

Nach mehr als fünf Jahrzehnten auf den deutschen Schlagerbühnen bahnt sich bei den Amigos nun etwas überraschend doch ein Generationswechsel an. In einem Radio-Interview bei NDR Schlager ließ Bernd Ulrich (75) laut der Webseite "schlagerprofis.de" aufhorchen: Das legendäre Schlager-Duo, bestehend aus dem Brüderpaar Bernd und Karl-Heinz Ulrich (77), plant offenbar in den nächsten Jahren einen Abschied - um dann die musikalische Fackel an Bernds Tochter Daniela Alfinito (54) weiterzureichen.

"Ich denke, wenn wir Amigos uns irgendwann in den nächsten ein, zwei Jahren dann uns zur Ruhe setzen, übergeben wir den Stab der Daniela", erklärte Bernd Ulrich im Gespräch mit Moderator Michael Thürnau (62). Konkret wurde der Musiker auch bei den Zukunftsplänen: Das kommende Album für 2026 sei bereits fertig und erscheine im Juni oder Juli. Für 2027 stehe noch ein letztes Vertragsalbum bei ihrem Label Telamo an. Danach, so Bernd Ulrich, werde man weitersehen.

Die Ankündigung überrascht, hatten die Amigos doch erst im vergangenen Jahr mit ihrem Hit "Wir machen's wie die Rolling Stones" angekündigt, wie Mick Jagger (82) und Co. immer weiter machen zu wollen. Nun aber die Rolle rückwärts. "Wir werden auch älter", räumte Bernd Ulrich ein.

Karl-Heinz machte weiter - trotz schwerem Verlust

Dabei war das Weitermachen für die Amigos in den letzten Jahren keineswegs selbstverständlich. Im Februar 2024 verlor Karl-Heinz seine Frau Doris nach fast dreijährigem Kampf gegen den Krebs. Sie wurde 71 Jahre alt, 44 Jahre waren die beiden verheiratet. Die Entscheidung, ob es mit den Amigos weitergeht, lag allein bei ihm.

"Der Bernd hat auch gesagt: 'Wenn du sagst, wir hören auf, dann hören wir auf. Du bestimmst das jetzt'", erinnerte sich Karl-Heinz in einem Interview mit dem Radiosender hr4. Er entschied sich fürs Weitermachen - im Sinne seiner verstorbenen Frau. "Ich denke, meine Frau hätte das so gewollt, dass ich jetzt nicht einfach aufhöre und mich zu Hause hinsetze. Sie wusste, dass Musik mein Leben ist."

Die Erfolgsbilanz der Amigos ist beeindruckend: 13 ihrer letzten 15 Studioalben landeten auf Platz eins der deutschen Charts. Mit 17 Nummer-eins-Alben fehlen ihnen nur noch vier zum Rekord von Peter Maffay (76).