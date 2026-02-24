Schlagabtausch beim SWR-Triell: Frohnmaier konfrontiert Özdemir mit umstrittenem Hagel-Zitat

Der CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel sieht sich wegen einem Video aus dem Jahr 2018 Kritik ausgesetzt. AfD-Spitzenkandidat Markus Frohnmaier konfrontiert Cem Özdemir (Grüne) damit.
Gegen Ende des SWR-Triells „Die Debatte - wer überzeugt Baden-Württemberg?“ mit den Spitzenkandidaten von CDU, Grüne und AfD für die Landtagswahl in Baden-Württemberg am 8. März dürfen Manuel Hagel (CDU), Cem Özdemir (Grüne) und Markus Frohnmaier (AfD) eine Frage an einen ihrer Konkurrenten stellen. Letzterer nutzt die Möglichkeit, um Özdemir mit einem Video von Manuel Hagel aus dem Jahr 2018 zu konfrontieren.