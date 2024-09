Schlag gegen Reichsbürger-Szene in Jettingen: Der Waffenschrank im Reihenhaus

1 Die Beamten finden bei einem 45-Jährigen in einem Stahlschrank sieben Gewehre, zwei Kurzwaffen und 23 000 Schuss Munition Foto: Landratsamt Böblingen

Der Polizei gelingt in Jettingen ein Schlag gegen die Reichsbürger-Szene: Ein 45-Jähriger soll Kenntnis von den illegalen Umsturz-Plänen der Gruppe um Heinrich Prinz Reuß gehabt, dies aber nicht angezeigt haben. Die Ermittler beschlagnahmen sein beträchtliches Waffenarsenal.











Am frühen Mittwochmorgen war es mit der Beschaulichkeit in der Jettinger Ortsmitte auf einen Schlag vorbei. Ein Sondereinsatzkommando (SEK) der Polizei rückte mit mehreren Fahrzeugen an und weckte einen 45-Jährigen unsanft. Gegen ihn laufen Ermittlungen wegen einer mutmaßlichen Verbindung ins sogenannte Reichsbürger-Milieu. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest und durchsuchten seine Wohnung. In einem Stahlschrank stellten sie sieben Langwaffen, zwei Kurzwaffen sowie 23 000 Schuss Munition sicher. Was auch immer der 45-Jährige mit den Waffen vorhatte, er wird es nicht in die Tat umsetzen können.