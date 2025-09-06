Schlag den Star: Sven Hannawald tritt gegen Jan Ullrich an

Jan Ullrich trifft auf Sven Hannawald: In der Oktober-Ausgabe von "Schlag den Star" kommt es zum Sportlegenden-Duell. Für Ullrich ist es eine Premiere, Hannawald feiert dagegen ein Comeback.
Während die Zuschauer gespannt auf das erste Mutter-Sohn-Duell zwischen Verona (57) und Diego Pooth (21) und Natascha (61) und Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35) am heutigen Samstagabend (20:15 Uhr, ProSieben) warten, steht schon die nächste Promi-Paarung für "Schlag den Star" fest. Ende Oktober messen sich zwei echte Sportlegenden, wie spot on news erfuhr. Jan Ullrich (51) und Sven Hannawald (50) wagen sich an die Herausforderung.