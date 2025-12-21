Schlag den Star: Riccardo Simonetti gewinnt gegen Sylvie Meis

Am Samstagabend haben sich Riccardo Simonetti (32) und Sylvie Meis (47) einem Freundschaftsduell gestellt. In der neuen Ausgabe von "Schlag den Star" (ProSieben) traten die beiden gegeneinander an. Die Moderatorin und der Entertainer kennen sich seit Jahren, doch in der Spielshow wurden aus Freunden Konkurrenten, um 100.000 Euro zu gewinnen.

Doppelte Freude In der 99. Ausgabe zum Ende des Jahres lag Riccardo Simonetti nach Spiel 11 mit 57 zu 9 Punkten vorne und stand um 0:39 Uhr in Spiel 12 im Matchball-Duell mit Meis. Auch die Challenge "Halbieren", in der die beiden Natur-Silikon in unregelmäßigen Formen möglichst exakt halbieren mussten, konnte er für sich entscheiden und den Koffer um 100.000 Euro glücklich entgegennehmen. Meis freute sich sichtlich mit ihrem Freund Simonetti mit. Für den Entertainer war es ein besonderes Geschenk, denn er feierte am Samstag auch den ersten Hochzeitstag mit seinem Ehemann.

Matthias Opdenhövel (55) führte wie immer durch den Abend, Ron Ringguth (59) kommentierte das Geschehen.

Für Simonetti war es das erste Mal bei "Schlag den Star". Meis hingegen hatte bereits Erfahrung: Im Juni 2020 besiegte sie ihre niederländische Landsfrau Lilly Becker (49) deutlich.

Die erste "Schlag den Star"-Sendung 2026 folgt dann am 11. Januar - ausnahmsweise an einem Sonntag, weil am Samstag zuvor das "TV total Turmspringen" stattfindet. Bei dieser 100. Folge gibt es dann ein Jubiläum zu feiern. Opdenhövel verriet am Ende der 99. Ausgabe auch, was zu der besonderen Folge geplant ist: "Zwei Sender gegeneinander, Sat.1 gegen ProSieben." Laut "Joyn.de" treten für ProSieben Chris Tall, Annemarie Carpendale, Thore Schölermann und Andrea Kaiser an, für den gegnerischen Sender werden Marlene Lufen, Matthias Killing, Caroline Frier und Aaron Troschke spielen.