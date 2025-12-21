Schlag den Star: Riccardo Simonetti gewinnt gegen Sylvie Meis

Riccardo Simonetti hat am Samstag das "Schlag den Star"-Freundschaftsduell gegen Sylvie Meis gewonnen. In der kommenden Ausgabe steht ein besonderes Jubiläum an.
Am Samstagabend haben sich Riccardo Simonetti (32) und Sylvie Meis (47) einem Freundschaftsduell gestellt. In der neuen Ausgabe von "Schlag den Star" (ProSieben) traten die beiden gegeneinander an. Die Moderatorin und der Entertainer kennen sich seit Jahren, doch in der Spielshow wurden aus Freunden Konkurrenten, um 100.000 Euro zu gewinnen.