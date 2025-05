Schlagersängerin Michelle (53) hat am Samstagabend 100.000 Euro gewonnen. Sie siegte in der ProSieben-Show "Schlag den Star" über Rapperin Sabrina Setlur (51). Moderiert hat die Sendung wie gewohnt Matthias Opdenhövel (54), Ron Ringguth (59) kommentierte.

Voller Einsatz bei der "Luftballon-Party"

Michelle zeigte in der Show trotz großer Nervosität von Anfang an Einsatzbereitschaft. Sie maß sich gegen Sabrina Setlur bei Spielen wie "Luftballon-Party", in dem es darum ging, in einem Käfig so viele Ballons wie möglich zu zerstören. Michelle entschied die Runde für sich, indem sie die Luftballons kurzerhand zerbiss. Setlur wiederum beeindruckte bei "Blamieren oder Kassieren", durch das Gastmoderator Jörg Pilawa (59) führte. Der Rap-Star antwortete so schnell, dass die Punkteanzeige hinterherhinkte.

Am Ende sicherte sich dennoch Kontrahentin Michelle den Sieg. Den feierte sie auch mit ihrem Partner Eric Philippi (28). In einer Instagram-Story schrieb der Sänger zu einem Bild vom Ende der Show mit zwei Herz-Emojis: "Was ein Abend... Ich liebe dich".