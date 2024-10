Schlag den Star: Giesinger und Donskoy sticheln schon vorab

Am kommenden Samstag trifft Max Giesinger in der Show "Schlag den Star" auf Daniel Donskoy. Zum Format gehören wie gewohnt auch die Kampfansagen der antretenden Promis.

Nach Amira Aly (32) und Vanessa Mai (32) in der letzten Ausgabe, sind jetzt Max Giesinger (36) und Daniel Donskoy (34) bei "Schlag den Star" an der Reihe. Der Sänger und der Schauspieler stehen sich in der kommenden Sendung im Kampf um 100.000 Euro gegenüber. Wie von dem ProSieben-Format gewohnt, sticheln die beiden Kontrahenten in einer Pressemitteilung des Senders bereits vor der Sendung gegeneinander.

Einer kann "fast alles", aber...

"Hey Daniel, du kannst fast alles: Musiker, Schauspieler, Regisseur... Aber was du nicht kannst, ist gegen mich zu gewinnen", wird Giesinger vom Sender zitiert. Donskoy hält dagegen: "Sagt der, der bei ,The Voice of Germany' nur Vierter geworden ist. Ich habe bei ,The Masked Singer' wenigstens richtig abgeräumt."

Giesinger hatte 2011 an der ersten Staffel der Castingshow "The Voice of Germany" teilgenommen. Donskoy, der wie erwähnt nicht nur als Schauspieler bekannt ist, sang sich in der siebten "The Masked Singer"-Staffel 2022 als Maulwurf kostümiert zum Sieg.

In "Schlag den Star" werden die beiden auf ProSieben und dem Streamingdienst Joyn am 12. Oktober, ab 20:15 Uhr, gegeneinander antreten. Der Gewinner wird in bis zu 15 Spielen entschieden und erhält ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Als Moderator führt Matthias Opdenhövel (54) durch die Show, Ron Ringguth (58) wird am Samstag kommentieren.