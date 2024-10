Schlag den Star - Daniel Donskoy (gestern)

1 Daniel Donskoy (li.) hat sich gegen Max Giesinger durchgesetzt. Foto: ProSieben / Steffen Z. Wolff

Am Samstag standen sich bei "Schlag den Star" Daniel Donskoy und Max Giesinger gegenüber. Ein Matchball-Spiel brachte am Ende die Entscheidung.











Nach dem Sieg von Amira Aly (32) gegen Vanessa Mai (32) in der letzten Ausgabe, waren am vergangenen Samstagabend (12. Oktober) nun Max Giesinger (36) und Daniel Donskoy (34) bei "Schlag den Star" an der Reihe. Der Sänger und der Schauspieler standen sich im Duell und im Kampf um 100.000 Euro gegenüber - und einer der beiden setzte sich am Ende klar durch.